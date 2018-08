Bombardier sort du rouge

Bombardier a dévoilé jeudi des résultats supérieurs aux attentes des analystes pour son deuxième trimestre, ce qui a réjoui les investisseurs.

Au cours de la période qui a pris fin le 30 juin, la multinationale québécoise a enregistré des revenus de 4,26 milliards $ US, en hausse de 3%, et des profits nets de 70 millions $ US. Pendant la même période de l’an dernier, l’entreprise avait subi une perte de 243 millions $ US.

Peu après 10h, l’action de Bombardier gagnait plus de 4% pour s’échanger à 4,94 $, à la Bourse de Toronto.

«Notre cycle d’investissements massifs étant en grande partie complété, nous nous concentrons désormais sur la montée en charge de notre production et l’amélioration de notre efficacité opérationnelle pour accélérer la croissance», a déclaré le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, dans un communiqué.

Pendant le trimestre, Bombardier a puisé environ 370 millions $ US dans ses liquidités, ce qui est bien moins que les 532 millions $ US prévus par les analystes. Maintenant qu’elle a cédé à Airbus la gamme d’avions C Series, qui est largement déficitaire, l’entreprise s’attend à renflouer ses liquidités d’ici la fin de l’année et à terminer l’exercice avec une utilisation à peu près nulle de ces réserves.

Le chiffre d’affaires a augmenté dans les divisions Transport (ferroviaire) et Aérostructures, mais il a reculé dans celles des avions commerciaux et des avions d’affaires. La rentabilité s’est améliorée dans tous les secteurs, sauf celui des avions commerciaux.