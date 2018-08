Bond de 7% des ventes pour Gildan

Le fabricant québécois de vêtements Gildan valorisé en bourse à 8 milliards $ a vu ses ventes bondir de près de 7% au deuxième trimestre par rapport à l’an dernier grâce à sa présence sur les marchés internationaux.

Ses ventes nettes sont passées de 715, 4 millions $ US à la même période l’an dernier, à 764,2 millions $ US au cours du plus récent exercice. Il s'agit d'une hausse de 6,8%.

Son bénéfice net est passé de 107,7 millions $ US, ou 0,48 $ US par action au même trimestre l’an dernier, à 109 millions $ US, ou 0,51 $ US par action au dernier trimestre, correspondant à une légère augmentation de 1,2%.

«Bénéfice par action record»

Jeudi matin, Gildan n’a pas hésité à qualifier son bénéfice par action de «record pour le deuxième trimestre» par voie de communiqué.

C’est en bonne partie la hausse des ventes de vêtements de sport de 17,3% par rapport à l’an passé qui explique leur croissance générale. L’effet de change, la popularité des vêtements molletonnés et de mode de base ont également influencé ces résultats.

Bon signe pour l’entreprise, les ventes à l’international ont crû quant à elles d'un bon 35,2%.

Moins bonne nouvelle toutefois, la vente des articles chaussants et des sous-vêtements a baissé de 23,8% au cours du trimestre.

À dix heures jeudi, quelques heures à peine après le dévoilement des résultats, l’action de Gildan s’échangeait à 39,46$ en bourse, soit en hausse de près de 8%, comparativement à son prix de 36,54$ à l’ouverture des marchés.