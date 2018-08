COLLIN, Denis



À Laval, le 31 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, s'est éteint paisiblement M. Denis Collin, époux de Mme Pauline Godfroy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Carole), Brigitte (Guy), ses trois petites-filles Elena, Lisa et Andrée-Anne, son frère Alfred (Rollande), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 4 août 2018 de 12h à 16h. Une cérémonie aura lieu à 15h30.Un merci spécial au personnel de l'hôpital Cité de la Santé, 4e étage, aile B Ouest-Sud.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Cité de la Santé seraient appréciés.