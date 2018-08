Cinq concerts à voir en août

De nombreuses stars se produiront dans le cadre d’Osheaga, ce week-end, mais cela ne veut pas dire que le mois d’août n’accueillera pas d’autres grosses pointures musicales, au terme du populaire festival. À preuve, voici cinq artistes qui sont attendus dans la grande région montréalaise, d’ici la fin du mois.

The Smashing Pumpkins

Photo courtoisie

Amorcée le 12 juillet dernier, la tournée nord-américaine de ce groupe culte des années 1990 effectuera son seul arrêt dans la province au Centre Bell, mardi prochain. Il s’agit de la première tournée en 20 ans pour Billy Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, membres originaux du groupe. C’est la formation canadienne Metric qui assurera la première partie du concert.

►Le 7 août, au Centre Bell

Shakira

Photo courtoisie

Après avoir été contrainte d’annuler son concert prévu pour le 19 janvier dernier, à la suite des recommandations de son médecin qui la sommait de prendre du repos, la star colombienne à qui l’on doit nombre de succès dont Hips Don’t Lie et Waka Waka se produira finalement sur les planches du Centre Bell, mercredi soir.

►Le 8 août, au Centre Bell

ZZ Top

Photo courtoisie

Les légendes du rock ZZ Top, qui roulent leur bosse depuis presque 50 ans déjà, s’arrêteront sous peu à la Place Bell, à Laval, dans le cadre de leur tournée The Tonnage Tour. Le trio, à qui l’on doit des succès comme Gimme All You’re Lovin’ et Tush, s’arrêtera également au Centre Vidéotron, à Québec, le 16 août.

►Le 17 août, à la Place Bell (Laval)

Boy George and Culture Club

Photo courtoisie

Avant de se diriger vers Québec, où ils se produiront au Centre Vidéotron, le 26 août, Boy George et les membres de Culture Club s’arrêteront à Pierrefonds, dans l’ouest de l’île de Montréal, dans le cadre de l’événement-bénéfice Strangers in the Night 2018. Les fonds recueillis à l’occasion de cette soirée seront remis à la Fondation Miriam, Lymphome Canada et au Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’île.

►Le 25 août, au Borough Hall (Pierrefonds)

Deep Purple et Judas Priest

Photo courtoisie

À la veille de leur passage dans la capitale nationale, où ils se produiront au Centre Vidéotron, le 30 août, les groupes britanniques Deep Purple et Judas Priest, qui ont choisi d’unir leur force pour cette tournée, rendront visite à leurs fans montréalais au Centre Bell. Les amateurs de rock et de métal nostalgiques seront servis.

►Le 29 août, au Centre Bell