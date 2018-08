Classement Forbes 2018: Calvin Harris en tête du classement des DJ les mieux payés

Le Britannique a empoché 48 M$ sur l’année en question. Forbesmentionne que ses concerts de Las Vegas rapportent des chèques "à six chiffres", tandis que ses prestations lors de festivals au Japon et en Croatie lui valent des montants "dépassant les sept chiffres".

En deuxième position, The Chainsmokers ont donné plus de 100 concerts qui leur ont rapporté 45,5 M$. Le DJ et producteur vétéran Tiësto totalise 33 M$, suivi de Steve Aoki (28 M$), qui s’est produit 200 fois sur la période concernée.