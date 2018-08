Coupe Rogers : Leylah Annie Fernandez sera des qualifications

La Lavalloise Leylah Annie Fernandez a mérité son billet pour le tableau des qualifications de la Coupe Rogers en défaisant l’Ontarienne Carson Branstine en deux manches de 6-3 et 6-4, jeudi au Stade IGA.

Avant cet affrontement ultime, la jeune joueuse de tennis de 15 ans a eu à remporter deux matchs dans un tournoi de préqualifications. Au premier tour, elle a pris la mesure d’Ariana Arseneault en deux manches de 6-1 et 6-2 avant de vaincre Alexandra Vagramov au second en trois sets de 6-7(4), 7-5 et 6-3.

Fernandez a fait parler d’elle au début de l’été alors qu’elle a atteint les demi-finales de Roland-Garros chez les juniors. Elle s’était inclinée au compte de 6-4 et 6-3 devant l’Américaine Cori Gauff, qui allait par la suite remporter les grands honneurs.

La Québécoise rejoint donc la Montréalaise Françoise Abanda, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino et l’Ontarienne Katherine Sebov dans les qualifications qui se mettront en branle samedi. Douze places de qualifiées seront à l’enjeu. Leurs adversaires seront connues dans la journée de vendredi.