Des fraudeurs sourient à leurs victimes avant d'aller en prison

Un couple ayant pris part à une fraude de plus de 20 millions $ a arrogamment souri à une douzaine d’investisseurs floués ce matin, juste avant de prendre le chemin du pénitencier pour plusieurs années.

« Elle a été arrogante jusqu’à la fin », a résumé Jean-Pierre Labelle en parlant de France-Josée Dancause, la tête dirigeante de la fraude pyramidale.

M. Labelle a personnellement perdu 2,5 millions $ dans le stratagème à la Ponzi, qui a perduré de 2006 à 2013.

«Elle nous regarde, la chef de l’organisation criminelle, comme si elle rit du système. Elle rit de nous, de toutes les victimes », a poursuivi Karkouti Souhad, qui a quant à lui perdu plusieurs centaines de milliers $.

Prétendus profits mirobolants

Les deux hommes faisaient partie de la douzaine d’investisseurs floués présents au palais de justice de Longueuil, ce matin, pour voir quelle sentence le juge de la Cour supérieure Alexandre Boucher réservait à l’organisation criminelle ayant sévi sur la Rive-Sud et en Estrie.

Comme 80 autres personnes, ils se sont fait promettre des profits mirobolants s’ils investissaient dans un système de rachat de biens prétendument saisis par la Gendarmerie Royale du Canada. Le programme vanté par les criminels n’a en fait jamais existé et l’argent des victimes a été encaissé par des membres de l’organisation ou utilisé pour rembourser certains nouveaux investisseurs.

Les cinq accusés ont été reconnus coupable il y a deux semaines de divers chefs allant du complot au gangstérisme, en passant par la fraude et le recyclage des produits de la criminalité, au terme d’un long procès devant jury de six mois.

10 ans de détention

La tête dirigeante, France-Josée Dancause, a écopé de 10 ans de pénitencier, tel que la Couronne l’avait demandé.

Le magistrat a souligné « la cupidité et la malhonnêteté » de la femme de 54 ans et l’enrichissement personnel dont elle a bénéficié grâce la fraude.

Dancause a notamment utilisé une partie de l’argent des investisseurs pour acheter des immeubles qu’elle a rénovés à grands frais.

Son conjoint Daniel St-Denis a quant à lui été envoyé à l’ombre pour trois ans. L’homme de 54 ans, qui a participé aux investissements immobiliers de France-Josée Dancause, a seulement été reconnu coupable de recyclage des produits de la criminalité.

L’ex-notaire Sophie Jolicoeur a également écopé de trois ans de pénitencier. La dame de 49 ans a utilisé sans gêne son titre professionnel et ses comptes en fidéicommis pour « donner un caractère authentique à la fraude », a noté le magistrat, précisant qu’elle avait ainsi trahi la confiance du public.

Considéré comme le « lieutenant de Dancause », Alain Péloquin a pour sa part été condamné à huit ans de détention.

Le juge Boucher a souligné que le « charisme et l’entregent » de l’homme de 53 ans avaient « contribué de façon significative » à l’obtention frauduleuse de l’argent des victimes.

Enfin, Chantal Goulet, une amie personnelle de France-Josée Dancause, s’est est tirée avec une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, à purger à domicile. Reconnue coupable d’un chef de recyclage des produits de la criminalité, la femme de 49 ans a fait des transactions monétaires pendant une courte période de temps pour rendre service à son amie. Goulet devra également se soumettre à une probation de deux ans, en plus d’effectuer 100 heures de travaux communautaires.

Peu d’espoir

Les investisseurs rencontrés ce matin, à la sortie de la salle d’audience, ont peu d’espoir de revoir leur argent un jour. Certains ont pu en récupérer une petite partie grâce à la Chambre des notaires.

« Lorsqu’on vous propose des rendements très élevés et intéressants, posez-vous des questions et vérifiez. Aujourd’hui, c’est un phénomène de société de fourvoyer les gens. Il faut faire attention, vérifier avec qui on fait affaire et il faut faire notre diligence au niveau des professionnels », a résumé Françoys Malo, qui a perdu 300 000$ dans la fraude.

Les accusés ont tous porté le verdict en appel à l’exception de Chantal Goulet.