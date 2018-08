Des jeunes Québécois dans Pet Sematary

Trois jeunes acteurs québécois tiendront la vedette du remake de Pet Sematary, présentement en tournage à Montréal.

Dans la métropole depuis juin pour tourner leur vision du roman culte de Stephen King, les cinéastes américains Dennis Widmyer et Kevin Kölsch ont fait appel à des talents locaux pour camper les enfants de la famille Creed qu’ils mettent en scène dans Pet Sematary. Photo courtoisie, Paramount Pictures

La jeune Laurence Jeté incarnera Ellie Creed, l’aînée du couple interprété cette fois-ci par Jason Clarke et Amy Seimetz. La comédienne de 10 ans a déjà une feuille de route impressionnante pour son âge. On l’a vue, entre autres, dans les séries à succès The Americans et Jessica Jones, puis dans le film The Snowman, aux côtés de Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg et Rebecca Ferguson.

Le rôle de son frère cadet, Gage, sera quant à lui partagé par les jumeaux de trois ans Hugo et Lucas Lavoie, qui en sont à leur premier rôle au cinéma. Pour l’occasion, ils partageront l’écran avec l’acteur John Lithgow.

Nouvelle adaptation

Dans cette nouvelle adaptation cinématographie de Pet Sematary, un jeune couple emménage dans le Maine à proximité d’un cimetière pour animaux. Mais lorsque leur chat est tué dans un accident, la famille entière réalise que ce site est bien plus qu’un simple endroit où reposent les carcasses animales.

Les œuvres de Stephen King sont nombreuses à connaître de nouvelles vies à l’écran par les temps qui courent.

En plus du deuxième chapitre de Ça, présentement en tournage avec Jessica Chastain et Xavier Dolan en vedette, son roman Doctor Sleep sera bientôt porté à l’écran par le cinéaste américain Mike Flanagan. Ewan McGregor et Rebecca Ferguson tiendront la vedette de cette suite à The Shining, attendue sur nos écrans en janvier 2020.

Des adaptations de Cujo et The Tommyknockers sont également prévues, en plus des nouveaux épisodes de la série Mr. Mercedes qui seront diffusés à partir de la fin du mois.