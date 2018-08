Des vedettes et des blogueurs s'insurgent contre un article sur une diète extrême «pré-Osheaga»

Plusieurs vedettes et blogueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer un article qui a fait controverse au cours des derniers jours et qui met de l'avant une diète extrême «pré-Osheaga».

L'article publié sur le site Narcity Québec a depuis été supprimé, mais il continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux, notamment au sein de la colonie artistique.

Plusieurs vedettes se sont tournées vers Instagram pour émettre des mises en garde contre ce type de régime. Parmi celles-ci, on retrouve Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, Catherine Brunet et plusieurs autres blogueurs et influenceurs.

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

Avec le mot-clic #OsheagaSansDiète, ils prônent l’acceptation de soi et se prononcent contre les diètes malsaines et la «minceur à tout prix».

Inspirant!