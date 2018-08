Des voitures de luxe démolies sous les yeux du Président aux Philippines

Motivé à combattre le crime aux Philippines, le Président Rodrigo Duterte a fait démolir des dizaines de motos et de voitures exotiques qui auraient été importées illégalement.

Selon le Daily Mail, ce sont 68 véhicules d’exception qui ont ainsi été réduits en pièce sous les yeux du Président philippin. Parmi les modèles anéantis, on compte notamment des Lamborghini, des Porsche et des BMW. La valeur de tous les véhicules détruits est estimée à 6 M$ US, soit l’équivalent d’environ 7,8 M$ CAD.

Plus qu’une simple opération de destruction, la démolition des véhicules a été filmée et servira d’argument au gouvernement Duterte afin de d’intimider les criminels de son pays.

Élu en 2016, Rodrigo Duterte a souvent fait les manchettes pour des citations controversées et en raison de ses stratégies parfois radicales pour combattre le crime et la corruption.