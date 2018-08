Je l’appellerais « le Fauve ». Campagnard ou red neck depuis près de 40 ans, j’ai toujours eu un pick-up pour la chasse, la pêche, les tempêtes de neige ou certains travaux. C’est mon joujou, mon Tonka. Acheté en 2003, c’est une merveille. Doux et moelleux sur les routes, robuste et fort dans les forêts, il est confortable et on peut le conduire pendant des heures sans se fatiguer. Un GMC Sierra 1500 équipé au bouchon doté d’une boîte Fibrobec. Le Fauve c’est mon ami et, chaque fois que je m’installe au volant, j’ai un sentiment de vacances, de liberté. Même Kloé ma fidèle épagneule sait que monter à bord du Fauve, c’est l’aventure.

FAUT LE COMPRENDRE

En vieillissant, le Fauve est devenu mystérieux. Le compteur de vitesse ne fonctionne que lorsque l’aiguille lui en dit. La plupart du temps, je ne sais pas à combien je roule. L’indicateur du niveau de la batterie est toujours au coton. Il m’indique de faire réparer le sac gonflable, mais au garage ils ne voient rien d’anormal. Si je le commande en position 4 x 4, il passe en « All wheel drive » et si je le pitonne « All wheel drive », il se met en 4 x 4.

Le système de son est merveilleux, mais il y a près de deux ans la portion CD ne fonctionnait plus. Il y a deux mois, comme par magie, il est reparti.

Et sa dernière trouvaille. Côté conducteur, le siège chauffant s’enclenche quand bon lui semble. Alors pas de pick-up pendant la canicule.

