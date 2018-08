Et le respect, bordel ?

On ne s’habitue jamais. Et savez-vous quoi ? Il ne faut surtout pas s’y habituer un jour. Ce serait perdre notre fibre d’humanité.

Encore une fois, ce matin, l’énième histoire d’un manque flagrant de respect dans une institution publique envers une personne âgée vulnérable.

La voici, telle que rapportée dans le Journal :

«Une femme, dont la mère de 79 ans a dû passer une partie de ses 11 heures d’attente aux urgences de Saint-Jérôme sur un banc métallique à l’extérieur parce qu’on lui refusait une civière, se dit indignée et réclame plus d’humanité.

«Ce que j’ai vu était désolant, j’en ai pleuré», lâche Pascale Létourneau lorsqu’elle évoque son passage aux côtés de sa mère, Jacqueline Boivin, aux urgences du centre hospitalier de Saint-Jérôme, mardi. (...)

Pascale Létourneau explique avoir conduit sa mère aux urgences de Saint-Jérôme mardi après-midi parce que celle-ci souffrait de maux de ventre et que son médecin de famille était malade. Elle indique qu’au triage, Mme Boivin a été classée comme patiente de niveau 4, ce qui équivaut à un degré d’urgence peu élevé.

À 20 h 30, après six heures d’attente sur une chaise rigide et inconfortable, Pascale Létourneau a demandé à ce que sa mère de 1,50 m et 40 kg soit placée sur une civière afin de pouvoir se reposer.

« L’infirmière m’a dit : “Non, on ne peut pas la coucher, on doit voir le médecin avant, c’est la règle pour tous” », raconte-t-elle.

Vers 23 h 30, après un nouveau refus, Mme Létourneau a pris les choses en main et a décidé d’installer sa mère sur un banc métallique situé dehors à proximité.

« J’ai mis ma mère dans une chaise roulante, j’ai mis des couvertures sur le banc et je l’ai allongée, dit-elle. Juste ça, c’était difficile, car elle avait vraiment mal. J’ai mis sa sacoche sous sa tête et elle s’est tout de suite endormie. Elle était épuisée. »»

***

On sait à quel point, sous le duo médical Barrette-Couillard, le système québécois de santé et de services sociaux s’est détérioré.

Je l’ai écrit souvent et je persisterai à le faire : pis encore, si l'on peut dire, il s’est également déshumanisé.

Cette histoire en est une illustration parmi de nombreuses autres. Point. Que ce soit dans des institutions publiques ou privées subventionnées.

Ici, nous avons une dame âgée et fragile de 79 ans. Elle souffre de maux de ventre et selon sa fille, elle a «vraiment mal», mais on ne la considère pas comme une priorité.

Elle passe donc des heures sur une chaise.

Au nom d’un quelconque règlement, on refuse même de la coucher avant qu’elle n’ait vu un médecin. L’impossible appelle l’impossible. C’est la maison d’Astérix qui rend fou.

Pourquoi la laisse-t-on poiroter de la sorte? Parce qu’elle est âgée? Parce qu’au Québec, des temps d'attente scandaleusement et anormalement longs dans les urgences sont banalisés par les pouvoirs publics?

Sûrement une combinaison des deux.

Imaginez si sa fille n’avait pas été présente! Imaginez si Mme Boivin avait été seule, comme on en voit trop souvent aux urgences quand il est question de personnes âgées.

Pendant combien d’heures encore aurait-elle attendu sur une chaise?

(Parlant de personnes vulnérables, pour l'anecdote, la dernière fois que je suis allée dans une urgence pour ma soeur handicapée intellectuellement, on y a passé 30 heures!. Je ferme la parenthèse.)

Tout ça est indigne d’une société riche et avancée comme le Québec. Très franchement, comparer de telles situations avec le Tiers-Monde serait faire insulte à ce dernier.

On parle beaucoup de dignité. Paraît qu’on peut même mourir maintenant dans la dignité. Bravo. Mais se faire soigner dans la dignité, ça, quand on est vulnérable, ça devient un véritable chemin de croix.

Mais vous savez quoi?

Avant la dignité, vient le respect. Du respect découle la dignité. Le respect, cette notion qui, au nom de l’austérité et du gavage contraire des spécialistes, prend de plus en plus le bord.

Si ça ne change pas bientôt, ce ne sont plus que des drames humains qui se multiplieront, mais c’est le personnel médical qui, sous pression d’un système déshumanisé, fera face lui-même à des patients et des familles qui en auront ras le pompon. Ce qui ne sera pas très joli.

Les vrais responsables sont pourtant ailleurs. Le responsable en chef est premier ministre et le second, ministre de la Santé.

Dans une société dite avancée, de surcroît avec les médecins spécialistes le mieux payés du pays, personne, mais personne, ne devrait avoir à vivre un tel manque de respect dans un moment d’aussi grande vulnérabilité.

Dans une société vieillissante comme le Québec, il faut que ça change.