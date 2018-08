Festival de Lanaudière : une clôture somptueuse

L’appel de la nature et de la musique en plein air se fera sentir cette fin de semaine. Du 3 au 5 août, le Festival Osheaga battra son plein au parc Jean-drapeau, tandis que du côté du festival de Lanaudière, l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin recevront l’exceptionnel pianiste Marc-André Hamelin

pour deux concerts aux tonalités bien différentes.



Samedi 4 août à 20 h : C’est Leonard Bernstein.

Comme le thème du festival se voulait « à l’amour comme à la guerre », il sera question de foi, d’humanité et d’une certaine recherche de la paix. À ce programme ambitieux, deux œuvres du compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein seront rattachées.

Chichester Palms, en beauté et mélancolie, avec la participation du chœur de l’OM et le narrateur Jean Marchand



Suivi de la symphonie no 2 avec un sous-titre prédestiné : « The Age of Anxiety », avec comme soliste le pianiste Marc-André Hamelin



Dimanche 5 août à 14 h : l’univers de Chostakovitch

Pour le concert de clôture, attendez –vous à du « solide » pour reprendre une expression familière. Au menu, une œuvre qui fut symbole de résistance, soit la Symphonie no7 « Leningrad »

et en ouverture, le Concerto pour piano no 2,

toujours avec le pianiste Marc-André Hamelin. Deux grands bonheurs et en plus, la température sera de notre côté !