Hennessey a construit une Mustang de 808 chevaux

Le modificateur américain Hennessey a de quoi célébrer.

Depuis ses débuts en 1991, l’entreprise établie au Texas a modifié 10 000 véhicules de toutes marques et de tous formats. Et pour souligner ça en grand, elle a développé une nouvelle version de la Ford Mustang, la Heritage Edition.

Fabriquée en seulement 19 exemplaires qui arboreront tous la même couleur rouge avec des rayures blanches, la Hennessey Heritage Edition Mustang est équipée du même moteur à huit cylindres de 5,0 litres qui anime la Ford Mustang GT, disponible chez les concessionnaires Ford. Toutefois, un gigantesque système de suralimentation de 3,0 litres fait passer sa puissance à un tout autre niveau.

Hennessey Heritage Edition Mustang Hennessey

Hennessey annonce un couple de 677 livres-pied et une cavalerie de 808 chevaux, assurément un clin d’œil à la Dodge Challenger Hellcat et à ses 707 chevaux. Grâce à cette mécanique retravaillée, la Mustang modifiée par Hennessey peut passer de 0 à 96 km/h (60 MPH) en 3,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe dépassant les 320 km/h.

En plus d’une mécanique revampée, la Mustang Heritage Edition modifiée par Hennessey fait aussi appel à plusieurs pièces en fibre de carbone, à des freins Brembo à disques perforés aux quatre roues ainsi qu’à des roues de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2.

Hennessey Heritage Edition Mustang Hennessey

Vendue à partir de 89 950$ US (117 000$ CAD), la Hennessey Heritage Edition Mustang pourra être livrée avec une transmission manuelle à six vitesses ou automatique à dix rapports. Chacun des 19 exemplaires sera livré avec sa plaque d’authentification.

Hennessey Heritage Edition Mustang Hennessey

La performance comme mot d’ordre

Depuis près de 30 ans, Hennessey Performance Engineering fait saliver les amateurs d’automobile avec des modifications toujours plus démentielles les unes que les autres.

Tout a commencé en 1991, quand John Hennessey achète une Mitsubishi 3000GT flambant neuve pour réaliser son rêve de participer au Pikes Peak International Hill Climb, une célèbre course vers le sommet le plus élevé du Colorado. Grâce à quelques modifications apportées à sa voiture japonaise, Hennessey termine la course en quatrième position.

Deux ans plus tard, un consommateur fait appel à John Hennessey pour faire modifier sa Dodge Viper. C’est le début d’une longue histoire d’amour entre Hennessey et la Viper.

Depuis, le modificateur texan a touché à toutes sortes de marques, allant des classiques américains à des bolides plus exotiques comme la Lamborghini Huracan, la McLaren 570S ou la Jaguar F-Type. Hennessey s’est même attaquée au créneau des camionnettes avec le VelociRaptor, un Ford F-150 Raptor à six roues!

De 2011 à 2017, Hennessey a aussi construit sa propre voiture, la Venom GT. Celle-ci a d’ailleurs battu un record Guinness en devenant la voiture de production la plus rapide au monde en 2013.

L’année dernière, l’entreprise a récidivé avec le dévoilement de la Venom F5, un autre bolide de son cru d’une puissance démesurée de 1622 chevaux. Décidément, il n’y a pas de limite à la folie de Hennessey!