Ian Poulter en tête, Tiger Woods en bonne position

Le golfeur anglais Ian Poulter a ramené une carte de 62, huit coups sous la normale, pour s’emparer de la tête, jeudi, à l’issue de la première ronde de l’Invitation Bridgestone, un tournoi de la PGA. Tiger Woods a joué 66 pour pointer au 14e échelon.

Cette étape des Championnats du monde qui se déroule à Akron en Ohio est le dernier tournoi que Woods a remporté il y a cinq ans. Il a d’ailleurs soulevé le trophée à huit reprises depuis 1999.

Entamant sa journée sur le neuf de retour, il a calé trois oiselets pour se retrouver à -3. Il se dirigeait vers une ronde de cinq coups sous la normale, mais il a terminé sa journée avec un boguey sur le neuvième fanion.

«Je me suis battu pour réussir un bas pointage aujourd’hui (jeudi), a-t-il indiqué à Golf Channel. C’est un endroit vraiment particulier pour moi et à force d’y jouer depuis des années, on se sent un peu en famille. Je rencontre les mêmes personnes depuis 15 ans. Personnellement, cet endroit va me manquer.»

Woods faisait allusion au fait que le tournoi déménagera à Memphis pour l’édition 2019.

Une ronde sans faux pas pour Poulter

Poulter, de son côté, a été intraitable en réussissant huit oiselets au cours de sa première ronde.

Il compte un coup d’avance sur les Américains Kyle Stanley et Rickie Fowler.

Champion en 2017, le Japonais Hideki Matsuyama se retrouve au 21e rang après avoir signé une carte de 67 (-3).

Les Championnats du monde comptent quatre étapes. Les deux premières ont été remportées par Phil Mickelson (Championnat de Mexico) et Bubba Watson (Championnat Dell Technologies Match Play). La dernière sera disputée en Chine, du 25 au 28 octobre.