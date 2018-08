International Bromont II: Lucy Deslauriers à nouveau en tête

La cavalière américaine Lucy Deslauriers s’est à nouveau emparée de la victoire au parc équestre olympique avec Kaspara lors de l’épreuve FEI d’ouverture de la seconde semaine de l’International Bromont.

Le chef de piste canadien Michel Vaillancourt a composé un parcours long et exigeant pour cette épreuve d’ouverture: avec 13 obstacles pour 16 efforts dont une combinaison double et une combinaison triple, les athlètes devaient être précis dans leur approche à l’obstacle.

Le tracé en slalom couvrant de grandes distances obligeait les athlètes à jouer constamment sur l’amplitude de la foulée tout en manœuvrant avec habileté les tournants pour assurer une impulsion et un équilibre optimal du cheval.

Sur les 35 duos cavalier-cheval inscrits, 12 se sont qualifiés pour le barrage, incluant les Canadiens Lisa Carlsen, Julia Madigan, Susan Horn et Mac Cone, les Américaines Jennifer Kocher, Leslie Howard, Catherine Tyree et Lucie Deslauriers, ainsi que l'Irlandais Cormac Hanley, le Mexicain Fernando Martinez Sommer et la Péruvienne Maria Victoria Perez.

Premiers à s’élancer au barrage, Catherine Tyree et Catungee ont inscrit le temps de référence de la seconde ronde avec un double sans faute en 37,68 secondes. Cormac Hanley a tenté avec Copain Z de couper la distance à l’approche de l’obstacle numéro 15 et si le temps était meilleur, la barre au sol les a relégués derrière Lisa Carlsen/Malbec, Julia Madigan/Farfelu du Printemps et Mac Cone/Zaia di San Giovanni

En piste pour gagner

Dernière à s’élancer avec Kaspara, une jument demi-sang suédois, la jeune cavalière américaine Lucy Deslauriers, 19 ans, forte de ses deux victoires la semaine dernière à l’International Bromont avec son autre monture Hester, s'est battue pour la victoire. Deslauriers a fait montre d’une grande maîtrise du sport et tiré avantage des qualités de Kaspara (Hip Hop x Siden), une jument très agile et rapide pour inscrire un double sans faute dans le temps record de 35,37 s. Elle s'est ainsi assuré une troisième victoire consécutive dans les épreuves internationales la compétition bromontoise.

L’International Bromont poursuivra ses activités vendredi. L’épreuve phare de la journée sera la Classique FEI Assante prévue à 17 h.

Résultats – Épreuve d’ouverture FEI Bromont II