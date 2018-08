Intersection dangereuse à Rimouski: des correctifs seront apportés cet automne

RIMOUSKI | Les feux de circulation seront bientôt plus visibles à l'angle de la Montée Industrielle-et-Commerciale et du chemin du Sommet, à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Le ministère des Transports souhaite ainsi améliorer la sécurité à l'une des intersections les plus achalandées de Rimouski.

Il faut dire que les accidents se multiplient depuis des années à cet endroit. De 2013 à 2017, le ministère des Transports en recense 57, dont un mortel en 2016. La visibilité des feux de circulation, qui est en cause, sera bientôt améliorée.

«Il y a certains feux qui vont être repositionnés, donc un peu déplacés. Mais, surtout, ce qu'on va retrouver, ce sont des feux plus hauts, donc plus visibles», a expliqué Julie Marcoux, porte-parole au ministère des Transports.

Les nouveaux feux seront également plus résistants aux intempéries. «On change l'installation complète pour avoir des poteaux plus résistants aux vents de ce secteur», a-t-elle précisé.

Les phases des feux de circulation ont aussi été revues afin d'améliorer la fluidité de la circulation à ce carrefour.

Chaque jour, ce sont plus de 19 000 véhicules qui passent par l'intersection de la Montée Industrielle-et-Commerciale et du chemin du Sommet. Le débit de circulation y augmente constamment depuis les 15 dernières années.

Les travaux seront réalisés cet automne. Les nouveaux feux de circulation seront en service au plus tard à la mi-novembre.