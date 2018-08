Jay Du Temple serait en couple et pas avec n'importe qui!

Les gens qui se demandaient ce qui se tramait dans la vie sentimentale de Jay du Temple seront heureux d’apprendre qu’il a peut-être trouvé l'amour!

Une publication partagée par Jay Du Temple (@jaydutemple) le 7 Sept. 2017 à 2 :10 PDT

Le plus éligible des célibataires et animateur d’Occupation double serait effectivement en couple depuis peu et pas avec n’importe qui. C’est Claudia Bouvette, que l’on a connue dans le cadre de Mixmania 2, qui serait l’élue de son cœur.

Une publication partagée par Claudia Bouvette (@claudiabouvette) le 13 Sept. 2017 à 1 :36 PDT

Une publication partagée par MFMK (@mfmk_style) le 27 Févr. 2018 à 11 :33 PST

Le duo, très discret jusqu’à présent sur les réseaux sociaux, s’est beaucoup affiché à Osheaga. Quelques festivaliers nous ont même confirmé les avoir aperçus en train de s’embrasser le week-end dernier. Tiens, tiens!

capture d'écran

capture d'écran

En plus, on peut voir les amoureux tout souriants dans ces publications Instagram qui ont récolté de nombreux commentaires et mentions «j’aime».

Une publication partagée par Cool Magazine (@magazine_cool) le 3 Août 2018 à 12 :36 PDT

Mes bests 🥞 @osheaga Une publication partagée par Claudia Bouvette (@claudiabouvette) le 5 Août 2018 à 1 :41 PDT

Enfin, il semble que Jay ait même rencontré sa belle famille. Dans une story partagé par Claudia Bouvette, on peut voir l'humoriste en compagnie du papa de cette dernière!

capture d'écran

Si l’amour est bel et bien au rendez-vous, le duo deviendra sans contredit le nouveau couple chouchou des Québécois!