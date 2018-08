Je sors, je reste

JE SORS :

* Théâtre

Edmond

Le Festival Juste pour rire présente la pièce de théâtre Edmond, une comédie qui se déroule à Paris, en décembre en 1897. Elle raconte l’histoire d’un jeune auteur de 30 ans qui n’a rien écrit depuis longtemps. Avec l’aide de son ami Constant Coquelin, ils produiront une nouvelle pièce titrée Cyrano de Bergerac. Cette mise en scène amusante signée par Serge Denoncourt met en vedette François-Xavier Dufour. *Demain soir à 20h au Théâtre Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

* Exposition

D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui

Pour contempler l’œuvre de Picasso et comprendre l’œuvre dans les yeux de l’Afrique, l’Océanie et l’Amérique, il vous faut découvrir cette exposition présentée par le Musée des beaux-arts. On y explore différents points de vue, des perspectives d’artistes du monde de la fin du 19e siècle à aujourd’hui et les influences de l’artiste espagnol sur l’art africain, mais aussi de l’art à travers le monde. *Toute la fin de semaine de 10h à 17h au Musée des beaux-arts, 1380 rue Sherbrooke Ouest

* Cinéma

I Am Not Your Negro

Dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal, on présente le long-métrage documentaire I Am Not Your Negro, qui retrace l’histoire de la lutte des droits civiques aux États-Unis et les trois figures marquantes du mouvement : Martin Luther King Junior, Malcom X et Medgar Evers. Plusieurs enjeux sociaux et politiques marquent encore la réalité d’aujourd’hui. * Ce soir à 21h au Parc Saint-Viateur à Outremont

* Sortie

Osheaga After-party

Le Festival Osheaga lance son coup d’envoi aujourd’hui et pour l’occasion Indie Montréal organise l’After-Party officiel, ce soir. L’artiste Frankie Selector lancera la soirée aux côtés d’un DJ au son de musique soul, R&B, funk et soul. On pourra également compter sur la présence du groupe The Brooks. Les billets sont en vente au www.indiemontreal.ca ou à la porte. *Ce soir à 22h30 au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

* Cinéma

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon

Rendez-vous au cinéma de répertoire avec le long métrage italien Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui nous plonge dans le drame d’un chef d’une brigade policière qui mène l’enquête de son propre crime, après avoir assassiné sa maîtresse. Plusieurs preuves s’accumulent contre lui, mais personne n’ose attaquer l’autorité. *Demain soir à 20h30 et dimanche à 18h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

JE RESTE

* Livre

Soupers de filles

Pour une lecture d’été qui fait du bien, le bouquin Soupers de filles de l’animatrice Pascale Wilhelmy arrive juste à point. Ce quatrième roman partage le rêve, le bonheur, les angoisses de cinq filles qui se racontent autour d’un souper de filles. On y retrouve des conversations inattendues, profondes et même humoristiques. *Sorti le 23 mai

* Télé

Dans les yeux d’Olivier

Les statistiques démontrent que 40 000 à 50 000 personnes disparaissent en France... La plupart d’entre eux sont retrouvées, mais il en reste plusieurs qui restent oubliées. Alors, cette semaine, l’animateur Olivier Delacroix va à la rencontre des proches des victimes disparues, qui espèrent toujours percer le mystère. *Ce soir à 20h à TV5

* Film

Les affamés

Le film d’épouvante québécois Les affamés, mettant en vedette Marc-André Grodin et Monia Chokri, nous plonge dans l’univers d’un Québec rural où Bonin (Grodin) qui élimine sur son passage des créatures affamées et démoniaques. Sur son chemin, il croise une jeune femme nommée Tania (Chokri), qui se dit blessée par un chien... Ensembles, ils essaieront de survivre en traversant la forêt. *Sorti en DVD le 31 juillet

Coup de cœur d’Anne-Lovely

ÉVÉNEMENT : OSHEAGA, Festival Musique et Arts 2018

L’un des festivals de musique les plus attendu de l’année est enfin à nos portes! Il s’agit évidemment d’Osheaga qui prendra d’assaut le parc Jean-Drapeau au plus grand plaisir des mélomanes, des artistes et des fervents de la mode. La riche programmation de trois jours, présente cette année plusieurs grandes vedettes internationales en concert, comme Travis Scott (peut-être que Kylie Jenner l’accompagnera), Dua Lipa, Florence + The Machine et Artic Monkeys. Les festivaliers pourront profiter de sept scènes, installées partout sur le site. D’ailleurs, il est vivement conseillé d’utiliser le transport en commun. *Débute à 13h00 du vendredi au dimanche au parc Jean-Drapeau