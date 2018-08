La Juventus épatée par Atlanta et la MLS

Électrisé par une ambiance du tonnerre, la Juventus de Turin a enregistré un autre gain dans sa préparation en vue de la prochaine saison européenne, mais n'a pas taris d'éloges à l'endroit des étoiles de la Major League Soccer (MLS).

«On a joué contre une très belle équipe, vraiment», n'a pas caché Mehdi Benatia, l'un des meilleurs joueurs de la formation italienne et international marocain.

«Honnêtement, j'ai eu la chance de jouer quelques fois comme ça en Amérique durant la préparation. C'est toujours un plaisir, a-t-il révélé au micro de TVA Sports. [Ici], on a l'impression que c'est comme un "show", comme un spectacle en plus du match de foot. C'est toujours agréable!»

S'exécutant devant plus de 72 000 partisans, la Juve comme les étoiles nord-américaines ont eu droit à une atmosphère peu commune, et la barre des décibels a assurément pointé à ses plus hauts niveaux lorsque Benatia a privé Diego Valeri du but victorieux à la 82e minute.

«J'ai eu le réflexe d'aller sur la ligne de but pour, on va dire, suppléer le gardien de but. J'ai réussi à la sortie, c'était un beau geste défensif. Parfois, on est là aussi pour faire ce genre de choses», a analysé le défenseur sous toute réserve.