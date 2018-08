La NASA dévoile tous les audios de la mission Apollo 11 où l’homme a marché sur la Lune pour la première fois

Bien que de nombreuses archives de la mission Apollo 11 soient disponibles sur le site de la NASA, l’agence spatiale américaine vient de rendre disponible l’intégralité des audios de la première fois où l’homme a marché sur la Lune.

En tout, pas moins de 19 000 heures d’enregistrements ont été rendues disponibles grâce à un minutieux travail de numérisation, ce qui équivaut à plus de deux ans d’écoute.

La NASA a pu compter sur l’aide de l’Université du Texas à Dallas, afin d’accomplir ce travail colossal amorcé à la fin de 2013.

Photo d'archives AFP/NASA

Le Johnson Space Center de la NASA possède le seul magnétophone à bande magnétique fonctionnel, encore capable de lire les quelque 170 bandes audio de cette mission de 8 jours et 3 heures où Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont marché pour la première fois sur la Lune.

«Le temps et l'effort de les convertir aux formats numériques actuels étaient décourageants et ont exigé que le magnétophone soit modifié pour pouvoir passer de deux canaux à la gestion de 30 canaux à la fois des enregistrements originaux. Mais grâce à un effort de collaboration avec l'Université du Texas à Dallas (UT Dallas), la conversion est enfin terminée, et la perspective unique de ceux qui ont soutenu ce «pas de géant» pour l'humanité est disponible en téléchargement et en écoute», a annoncé la NASA sur son site web.

Photo d'archives AFP/NASA

Jusqu’ici, ces enregistrements avaient été conservés dans des coffres à température contrôlée.

On y retrouve les conversations qu’avaient les contrôleurs de vol, les astronautes et les autres équipes soutenant la mission, à l’aide d’un système d’intercom complexe.

L’ensemble de ces conversations a été retranscrit à l’aide d’un logiciel de reconnaissance vocale.

Tous les enregistrements de la mission Apollo 11 ne représentent que le quart de tout le matériel que possède la NASA du programme Apollo qui s’est étalé de 1961 à 1975.

Photo d'archives AFP

Le reste des bandes sonores seront tour à tour numérisées et rendues publiques.

Il est possible d’écouter et télécharger les audios de la mission Apollo 11 sur un microsite créé par l’Université du Texas à Dallas ainsi que dans la collection de la NASA.