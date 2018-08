Le camping La Loutre, un endroit plus familial

RÉSERVE DES LAURENTIDES | Le camping La Loutre, situé dans la réserve faunique des Laurentides au kilomètre 135 de la route 175, est véritablement devenu un camping familial au fil du temps. Avec l’ajout de nouvelles activités cette saison, il devient une destination unique en pleine nature.

« Nous nous devions de nous adapter aux goûts de la clientèle d’aujourd’hui qui s’attend à des services de qualité et un accueil facile et efficace, affirme le directeur de la réserve, Sylvain Boucher. Nous nous devions de prendre un virage famille afin que les campeurs qui nous visitent puissent profiter de notre territoire unique d’une part et d’activités que nous étions les seuls à pouvoir leur offrir. »

Longtemps considéré comme un camping pour les pêcheurs seulement, ce terrain a subi des changements importants qui lui ont permis de devenir une destination recherchée.

« Nous recevons de plus en plus de touristes de l’extérieur du Québec et même du pays parce que plusieurs grossistes en voyage nous ont inclus dans leurs recommandations de destinations pour les amateurs de camping, souligne le gérant de secteur Denis Rondeau. Nous accueillons souvent des gens qui louent des autocaravanes pour visiter le Québec et qui nous choisissent comme aire de repos durant leur périple entre Montréal et le lac Saint-Jean par exemple. »

L’ABRI COMMUNAUTAIRE

Au cœur de ces changements, on retrouve l’abri communautaire qui, depuis sa mise en service il y a deux ans, est devenu le cœur des activités pour les campeurs qui en profitent pleinement.

« Nous avons ajouté des équipements comme un système de son et un système de projection afin de pouvoir offrir d’autres activités comme la projection de films ou de conférences thématiques, indique le directeur. Nous offrons aussi des ateliers comme en fin de semaine dernière alors que l’équipe de Martin Dallaire, de l’émission Shore Lunch, est venue donner un atelier sur la préparation de repas en plein air. Nous allons augmenter ce type d’activités très courues. »

À l’intérieur de l’abri, on retrouve tous les équipements pour la préparation des repas et la pratique d’activités comme les jeux de société lorsque dame nature est plus maussade. Pour rendre les lieux encore plus confortables, la direction a jouté des isolants transparents qui coupent le vent par temps plus venteux et froid.

UNIQUE EN SON GENRE

Le camping La Loutre possède une personnalité unique en son genre en raison de sa localisation. Il est le seul en pleine nature, au milieu de nulle part, qui peut offrir des activités diversifiées.

« Cette saison, nous avons décidé d’offrir aux campeurs la possibilité de vivre une expérience très spéciale en déménageant le quartier général de notre activité d’observation de l’ours noir dans l’abri communautaire du camping, explique Sylvain Boucher. Du jeudi au vendredi, les gens peuvent assister à une conférence pour démystifier ce mammifère peu connu, et participer par la suite à une activité d’observation à partir d’un mirador en compagnie d’un guide-interprète expérimenté et bilingue. Cette activité est aussi ouverte aux gens de l’extérieur qui voudraient la vivre. »

Une autre possibilité unique offerte sur ce camping est la pêche.

« Nous sommes en mesure d’accommoder tous les campeurs qui veulent pêcher. Nous avons plus de 50 lacs à notre disposition, ce qui signifie que tous les campeurs qui le veulent vont automatiquement à la pêche s’ils le désirent, mentionne le gérant Denis Rondeau. S’ils n’ont pas d’équipements et qu’ils veulent découvrir la pêche, nous pouvons leur offrir notre prêt-à-pêcher gratuit. Nous leur fournirons tout le matériel nécessaire pour pêcher sans qu’ils ne déboursent un seul sou. Comme nous sommes à plus de 800 mètres d’altitude en moyenne, l’eau des lacs est toujours froide, ce qui assure que le poisson va mordre. »

Pour tout savoir sur le terrain, les services complets et les coûts, vous pouvez communiquer avec les responsables de l’accueil la Loutre au (418) 846-2201 ou directement au bureau de la réserve faunique des Laurentides au (418) 528-6868. Un séjour là-bas peut devenir une belle occasion pour initier les membres de votre famille à la pêche.