Le cauchemar de Donald Trump

Dans moins de 100 jours, les élections législatives de mi-mandat devraient faire basculer au moins une chambre du Congrès dans le camp démocrate. Ça augure mal pour Donald Trump.

Depuis quelques mois, les démocrates dominent les sondages d’intentions de vote au Congrès. Craignant une raclée électorale, de nombreux républicains ont déjà lancé la serviette. Un renversement de la chambre serait normal, car le parti du président recule presque toujours à mi-mandat, surtout si le président est impopulaire – et Donald Trump est très impopulaire.

Si la tendance se maintient...

Les sondages et la plupart des prévisionnistes donnent aux démocrates d’excellentes chances de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Au Sénat, une majorité démocrate est improbable, car seuls huit des 34 sièges en jeu sont républicains. Toutefois, comme on l’a appris en 2016, improbable ne signifie pas impossible. La perspective d’un Congrès en tout ou en partie démocrate a de quoi rendre Donald Trump nerveux, très nerveux.

Un canard boiteux

La cohabitation entre un président et un Congrès de partis opposés n’a rien d’exceptionnel. Barack Obama a gouverné pendant six ans avec une Chambre républicaine. Cela réduisait considérablement sa marge de manœuvre, mais il n’était pas entièrement menotté.

L’actuel président a beau se dire « l’artiste du deal », il sera coincé entre sa base électorale allergique au compromis et des démocrates déterminés à ne rien lui céder.

Il n’y en aura pas de facile pour Trump, mais la perspective de devenir un « canard boiteux » est probablement le moindre de ses soucis.

Ça va jouer dur

La Constitution américaine accorde à la branche législative un rôle de chien de garde de l’exécutif qui comporte des pouvoirs d’enquête étendus. Évidemment, si la majorité s’oppose au président, ces pouvoirs auront plus de mordant.

Le Congrès actuel enquête dans l’affaire russe, mais les présidents de commissions sont plutôt complaisants avec l’entourage de Trump.

Avec une majorité démocrate, fini la balle-molle. Ça va jouer dur.

Les républicains n’ont jamais réclamé les déclarations de revenus de Trump ou les détails sur ses liens financiers avec la Russie. Les démocrates n’hésiteront pas à le faire. Les présidents de commissions républicains permettaient aux proches de Trump d’esquiver les questions difficiles. Avec les démocrates en majorité, ils devront se mettre à table. Plus important encore, quand le procureur spécial Robert Mueller remettra ses conclusions sur l’affaire russe, les commissions du Congrès s’en saisiront.

Qu’il y ait ou non matière à destitution, l’examen approfondi des conclusions de Mueller exposera inévitablement plusieurs facettes du passé de Donald Trump que celui-ci préférerait garder dans l’ombre. Évidemment, cet examen sera plus serré s’il est mené par les démocrates plutôt que par des républicains qui craignent comme la peste de s’aliéner la base électorale de Trump. Donald Trump est dans l’eau chaude aujourd’hui, mais ce n’est rien à côté de ce qui l’attend après l’élection. S’il fait campagne pour les républicains avec l’énergie du désespoir, on saura pourquoi.