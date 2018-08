Le présumé meurtrier avait envoyé une lettre d’excuses

Le présumé assassin de Kim Racine lui aurait envoyé une lettre d’excuses et des cadeaux une semaine avant qu’elle ne soit tuée dans une résidence de Saint-Isidore dimanche dernier.

« Elle est retombée dans son piège », estime Stéphanie Robinson-Hogue, une amie de la jeune femme de 24 ans qui tentait de le fuir depuis quelques mois.

Dans la lettre que des proches de la jeune femme ont transmise au Journal, Eugène Morin s’excuse à plusieurs reprises de son comportement passé.

Photo courtoisie

« Je t’aime vraiment et être loin de toi me fait plus mal qu’autre chose », écrit-il dans la missive envoyée une semaine avant le drame, selon ses proches.

L’homme de 36 ans est maintenant accusé du meurtre non prémédité de Kim Racine, morte de « multiples blessures ».

Photo courtoisie

« Mon cœur est brisé. J’ai juste dormi ce weekend, ajoute-t-il plus loin. Je m’excuse et te demande 1000 x pardon. »

La lettre était accompagnée d’orchidées et d’un toutou.

« Il était toujours manipulateur avec elle », rappelle le père de la victime, Éric Racine.

Photo courtoisie

Libération conditionnelle

Sept semaines avant le drame, la Commission des libérations conditionnelles du Québec (CLCQ) n’avait pas cru bon de révoquer la liberté d’Eugène Morin après avoir été mis au courant d’une altercation avec Kim Racine.

Le commissaire Luc Blouin jugeait qu’il ne représentait pas un « risque inacceptable » pour la société.

La CLCQ avait été saisie d’une demande de modifications de ses conditions à la suite de la dispute survenue le 27 avril.

Bien que le nom de la personne soit caviardé, les proches de la jeune femme confirment que c’est bien avec elle que l’altercation s’est produite. Les policiers avaient d’ailleurs dû intervenir, souligne la Commission.

Transition

Le 8 juin dernier, le commissaire a choisi d’obliger Morin à demeurer à sa maison de transition plutôt que de révoquer sa liberté.

Il avait conclu que ce n’était pas un non-respect de ses conditions puisqu’il purgeait une peine en lien avec le trafic de stupéfiants.

Morin avait tout de même avoué avoir consommé des amphétamines et de l’alcool dans les jours précédant la dispute, ce qui représentait un manquement. La CLCQ s’est basée sur « sa volonté qui semble sincère de [se] reprendre en main ».

Il avait obtenu sa libération conditionnelle en mai 2017 après avoir purgé le tiers de sa peine de 22 mois de prison.

►La famille et les amis de Kim Racine se réuniront pour lui rendre hommage demain de 11 h à 18 h dans une salle de réception au 929, montée Masson, à Terrebonne.