Légère baisse de rendement pour la Caisse de dépôt et placement du Québec

À 3,3%, le rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a été légèrement inférieur à celui de 3,5% de son indice de référence au cours des six premiers mois de 2018.

«La longue séquence haussière des marchés mondiaux ralentit. Alors que le processus de normalisation de la Réserve fédérale américaine se consolide et que les taux augmentent progressivement, le ton change sur les marchés. Ces derniers ne disposent plus du soutien actif auquel ils se sont habitués depuis la crise financière et doivent composer avec les défis réels posés par le contexte géopolitique – l’escalade des tensions commerciales en tête», a notamment expliqué le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, jeudi matin.

Il a estimé en conférence téléphonique que le rendement était «bien raisonnable», dans les circonstances. L’an dernier au cours de la même période, la Caisse était parvenue à un rendement global de 5%.

Les actions ont rapporté cette année 4% de rendement, contre 5% pour les infrastructures, 4% pour le secteur immobilier et 1% pour les titres à revenus fixes.

Pour pallier la baisse de rendement, la Caisse continue de diversifier ses investissements, a dit M. Sabia, notamment en se tournant vers le crédit et les actifs moins liquides, comme en témoignent depuis le début de l’année divers investissements dans les technologies vertes.