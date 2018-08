Les arnaqueurs sont parmi nous

Je souhaite partager avec vous ce courriel que j'ai reçu et qui est même tombé dans la section « prioritaires ».

Bonsoir

Mon nom est Mlle Isabelle Vachon d'origine de deux nationalités (mère Israélienne et père Canadien) et je suis orpheline des deux parents qui sont resté dans le feu de Californie. Dieu m'a fait grasse d’être adopté par Mr Jean-Marie Riche qui est décédé le 18 mars 2018.

Une semaine avant son décès il m'a appelé dans sa chambre m'expliquant son passé ses aventures et mésaventures et après me remettra une ancienne clef d'un coffre-fort qui contient des trésors d'une valeur de 10 0 $ et des documents qui concerne ses biens immobiliers déjà faits à mon nom. Il m'a dit d'aller visiter Bora-Bora est une petite Île du Pacifique sud, située au nord-ouest de Tahiti, en Polynésie française.

Lorsque je suis arrivée ici franchement j'ai aimé et j'ai décédé de rester pour 1 an et après voir la suite... Quelque temps après on m'annonce son décès! Cette nouvelle ma tellement traumatiser j'ai décédé de me suicider et j'ai bue du poison qui a failli me couter la vie et présentement je suit les traitements après mon opération.

Comme je n'ai plus d'argent pour m'occuper dès mes frais médicaux et mes besoins personnels, raison pour laquelle j'ai décidé de vous contacter afin que vous puissiez prendre contact avec l'entrepôt pour récupérer le coffre, après la réception je vous enverrais la clef par DHL pour vous permettre d'ouvrir et récupérer les trésors et échanger en argent dans une banque et je vous donnerais aussi une approbation pour vous autorisé à vendre les biens immobiliers.

Je vous dirais combien j'ai besoin pour mes investissements ici dans l'immédiat et dans le futur afin que nous puissions l’analysé ensemble pour les réalisations. Vous aurez votre part bien sur. Mais nous serons ensemble d'accord .

C'est une aide que je vous demande, mais ça sera aussi une opportunité pour vous de gagner énormément d'argent.

Si sa vous arrange n'hésitez pas à me répondre, afin de vous donner plus de détails.

Bien à vous

Isabelle

#PoignéeDansLeDos

On trouve de tout dans ce bel équilibre entre tentative de faire pitié et proposition lucrative. Et « Jean-Marie Riche », c'est tout de même très drôle. Rédigé dans un dialecte qui doit donner des boutons à Molière.

Verdict : je vous l'avoue, j'ai commis l'erreur de ne pas sauter sur cette occasion en or...

Plusieurs sont habitués à recevoir ce type de message. Certains se font avoir, et ce n'est pas parce qu'ils sont plus idiots que d'autres. Toutes les générations n'ont pas la même aisance avec le web et les réseaux sociaux.

Alors qu'on parle beaucoup des « fake news » et de la nécessité de se prémunir contre elles, il faut rappeler certaines choses :

-Les gens dans le besoin que vous ne connaissez pas ne vous écriront pas sur Facebook ou par courriel.

-Vous risquez d'attendre très longtemps à Dorval la belle Russe à qui vous avez fait un virement pour qu'elle puisse vous rejoindre.

-Desjardins ne vous enverra jamais un SMS pour vous dire qu'il y a des problèmes avec votre compte et qu'il faut que vous cliquiez sur un lien louche pour régler tout ça. Il y a quelques mois, j'ai tenté de réserver un voyage en train en France, depuis Montréal. Trouvant la transaction louche, un membre du service de la prévention de la fraude m'a immédiatement téléphoné, après avoir bloqué mon compte. Ils sont extrêmement vites sul piton. Aucune chance qu'on vous envoie un texto.

-Hotmail ne vous écrira jamais pour vous enjoindre de leur envoyer votre mot de passe sous la menace de fermer votre compte sur vous refusez d'obtempérer.

-Vous ne recevrez jamais d'appel d'un employé de Microsoft vous exigeant de lui donner le contrôle à distance de votre ordi parce que ce dernier serait infesté de virus. Étant donné la quantité de virus qu'à peu près tout le monde a sur son ordinateur, Microsoft a bien d'autres chats à fouetter.

Vous pensez à d'autres exemples de mise en garde ? Laissez les ici dans l'espace commentaires.