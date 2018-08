Les bienfaits d’une chronique comme la vôtre

Je vous avais écrit en 2017 pour vous raconter ma vie ennuyeuse avec un homme muet. Ma lettre a déclenché de nombreuses réactions de femmes ayant vécu ou vivant la même chose. Plusieurs me conseillaient, comme vous d’ailleurs, de travailler à m’affirmer pour prendre ma place. D’autres me conseillaient de me séparer pour avoir la paix.

Pas facile de changer quand on a passé autant d’années à endurer comme moi. Pas facile de prendre une décision radicale quand on n’en a jamais vraiment pris, qu’on s’est laissé ballotter au gré de la volonté des autres, surtout d’un autre. Mais n’allez pas croire que je n’ai rien fait pour améliorer mon cas, même si je n’ai suivi aucun de ces conseils.

Comme je vous l’écrivais, je veux améliorer ma situation, et ça fait longtemps en plus que je le veux. Dans cet ordre d’idée, imaginez-vous que la semaine dernière, alors que je rangeais des papiers importants, j’ai retrouvé dans mes affaires des extraits découpés dans la chronique de Solange Harvey, celle qui vous a précédée à l’écriture de cette chronique. J’avais découpé des lettres qui faisaient référence soit à des problèmes semblables au mien, soit à des propos d’hommes semblables à mon mari.

Je vous les envoie pour que vous puissiez constater à quel point ces écrits qui datent de plusieurs années ne sont pas bien différents de ceux qui s’écrivent aujourd’hui sur le même sujet. Ça vous indique aussi depuis combien de temps je cherche à cerner mon problème, qui ressemble d’ailleurs aux problèmes vécus par plusieurs autres couples. En terminant, je voudrais dire à quel point des courriers comme le vôtre et celui de Solange m’ont aidée, ainsi que réaffirmer ce que je disais dans ma lettre précédente, à savoir que j’ai trouvé le bonheur malgré ce que je vis.

J’ai pris ma place

Si je comprends bien votre dernière phrase, vous n’avez rien changé à votre vie, vous avez juste accepté d’en tirer le meilleur et d’endurer le reste. Si vous êtes capable d’y trouver le bonheur, qui suis-je pour vous dire de changer une formule qui semble gagnante ?

Ça m’a touchée de lire les quatre lettres que vous m’avez envoyées, qui s’échelonnent entre 1982 et 1994. Les deux écrites par des hommes sont les plus frappantes en ce que leur propos affiche un tel mépris envers les femmes que ça nous permet de voir à quel point la société a évolué dans le sens d’un plus juste équilibre entre les sexes.

Je ne sais pas si vous avez remarqué le lien entre votre façon de régler votre problème et celui utilisé par celle qui signait « J’aime trop en double », à qui Solange Harvey diagnostiquait un grave problème de déni de sa propre valeur. Je terminerai donc en vous suggérant la lecture de Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood, paru en 2002.