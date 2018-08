Les coups de cœur d'Annie-Soleil Proteau

Derrière ses chroniques culturelles à Salut Bonjour et ses reportages à Sucré Salé, l’animatrice Annie-Soleil Proteau est aussi une pilote de course automobile et une mordue du motocross. Se décrivant comme la « petite fille qui vient de Hochelaga-Maisonneuve », elle est l’ambassadrice de La Grande Fabrique, un événement estival qui met en vedette les artisans du quartier. La chroniqueuse nous fait donc découvrir plusieurs de ses adresses coups de cœur dans l’Est de Montréal.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée d'Instagram, Snowbirdtikibar

Je capote sur tout ce qui est tiki : je ne me remets pas encore de la fermeture du Jardin Tiki, qui était une institution près de chez moi. Alors une soirée réussie, ça se passe au bar tiki Snowbird, sur Saint-Laurent. Tout est authentique, c’est kitsch comme j’aime, on fait jouer du Elvis, et les drinks et la bouffe sont délicieux !

L’endroit où prendre un café ?

L’Anticafé Hochelaga-Maisonneuve. C’est un café décoré d’antiquités, où on peut tout acheter. Ce qui est spécial également, c’est qu’on boit et qu’on mange autant qu’on veut, et on paie à l’heure plutôt que selon ce qu’on consomme. Il y a même des pièces isolées si on veut travailler à l’écart, dont une pièce à la décoration rétrofuturiste, et un sous-sol où les chiens sont bienvenus.

L’activité préférée ?

Photo Agence QMI, Améli Pineda

En été comme en hiver, j’ai besoin d’un contact avec la nature. Le parc Maisonneuve, qui surplombe le Stade olympique, est l’endroit idéal pour se ressourcer. J’y vais autant pour promener mon chien que pour faire du rollerblade, du patin à glace ou de la lecture. Les arbres et la verdure abondent, et on oublie presque qu’on est en pleine ville.

Le plus bel attrait touristique ?

Photo d'archives, Gilles Renaud

J’ai grandi au pied du Stade olympique, où je vis toujours. J’en suis complètement amoureuse : c’est une œuvre d’art majestueuse, qui a malheureusement longtemps été mal-aimée. Je suis heureuse de voir qu’on le revalorise ces dernières années, avec les concerts en plein air, les camions de bouffe de rue, les événements hivernaux... C’est un endroit très cool qui, en plus, est entouré d’attractions intéressantes comme le Biodôme, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium.

L’endroit où vous aimez vous ressourcer ?

Photo tirée d'Instagram, Botabotamtl

J’aime aller au spa. À Montréal, le Bota Bota est mon préféré, pour son originalité. C’est un spa sur un gros bateau, on se fait bercer par les vagues, et la vue sur le Vieux-Montréal est splendide.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Montréal est une ville d’événements. Pour la « coolitude », il faut aller à Osheaga. Pour le jet-set, la Formule 1 est l’événement où être. J’aime aussi particulièrement les Francofolies : les talents de chez nous sont mis en valeur. On attire aussi les grands noms d’ailleurs, et il y a eu des années avec des retours remplis de souvenirs formidables. Finalement, cette année, j’ai le privilège d’être l’ambassadrice de La Grande Fabrique, qui réunira plus de 300 artisans dans mon quartier, Hochelaga, les 18 et 19 août prochains. Je trouve ça important d’acheter local et d’encourager les créateurs de chez nous.

Si j’étais maire de Montréal ?

Je miserais sur la mixité sociale. C’est bien de construire des condos, d’ouvrir des restaurants, de développer l’économie, mais il ne faut pas chasser les gens qui étaient là avant et qui sont l’âme d’un quartier. Je crois beaucoup au logement social, que je ferais cohabiter avec les nouveaux développements.