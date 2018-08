Les proprios du Régine Café ouvrent un nouveau resto pour bruncher à Verdun

Pas mal tout Montréal connaît Régine. Le restaurant spécialisé dans les brunchs copieux n’a plus vraiment besoin de présentation si l’on en juge par la longue file d'attente qui se forme devant la porte le week-end.

La bonne nouvelle, c’est que Régine aura bientôt une sœur du nom de Janine sur l’île de Montréal, et c’est dans Verdun que cette dernière a décidé d’installer ses pénates.

On sait pour l'instant que Janine ouvrira ses portes à l’automne 2018, au 3900 rue Wellington. Pour les habitués du coin, le local est celui de l’ancien restaurant italien Cucina Linda.

Bye-bye Linda, donc, et bonjour, Janine! Les Verdunois semblent avoir bien hâte de voir ce que tu leur réserves!

Janine Café-Brunch

3900 rue Wellington

Ouverture à l’automne 2018

