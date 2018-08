Lots de plus de 1 million $: une troisième année record pour les Québécois à la loterie?

MONTRÉAL – Les Québécois sont chanceux à la loterie par les temps qui courent et pour une troisième année consécutive, le record du nombre de lots de 1 million $ qui ont été remportés dans la Belle Province pourrait être battu.

En 2017, 107 lots de plus de 1 million $ avaient été gagnés au Québec, soit trois de plus que l’année précédente. Et alors qu’il reste encore cinq mois avant de changer d’année, déjà 93 lots de plus de 1 million $ ont été remportés dans la province. Certains lots, dont l’un de 17,6 millions $ au Lotto Max du 27 juillet, n’ont par ailleurs pas encore été réclamés.

Ainsi, depuis le début de l’année, 23 lots de plus de 1 million $ ont été remportés par des Québécois lors de tirages du Lotto Max contre 20 au 6/49, 16 au 100 $ ULTIME, huit au Gagnant à vie!, sept à l’Extra et sept à Célébration.

«Il y a incontestablement une vague de chance à la loterie pour les Québécois depuis trois ans. En plus du grand nombre de nouveaux millionnaires, c’est au Québec qu’ont été remportés les plus gros lots, notamment quatre lots de 60 millions $ au Lotto Max!» a dit jeudi Patrice Lavoie, directeur corporatif des affaires publiques, des relations de presse et des médias sociaux à Loto-Québec.