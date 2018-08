Meram sur le point de retourner à Columbus

L’ailier Justin Meram serait sur le point de se joindre de nouveau au Crew de Columbus.

C’est du moins ce qu’a rapporté le site officiel de la Major League Soccer (MLS), jeudi.

L’Américain d’origine irakienne a évolué à Columbus entre 2011 et 2017 avant d’être échangé à Orlando City avant le début de la présente saison.

Le joueur de 29 ans, qui a cumulé 13 buts et sept passes décisives en 2017, a connu toute sorte d’ennuis cette saison avec sa nouvelle équipe et n’en est qu’à un but et trois passes décisives en 17 apparitions avec les «Lions».

Meram, qui n’a pas joué depuis le 7 juillet dernier, retournerait à Columbus en retour de 750 000 $ d’argent d’allocation et une place de joueur international pour 2019.

Les deux clubs n’avaient rien confirmé au sujet de la transaction, jeudi en soirée.