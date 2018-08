Montréal réfléchit à l'avenir de l'avenue McGill College

MONTRÉAL – Après avoir promis de rendre l’avenue McGill College piétonne en campagne électorale, l’administration Plante lance finalement une consultation publique sur le réaménagement de cette artère du centre-ville.

«Évidemment, l’idée de s’approprier une place publique, c’est piéton par définition, mais notre idée n’est pas du tout faite», a laissé entendre la mairesse en conférence de presse jeudi matin.

Valérie Plante est consciente toutefois que le réaménagement de la rue Sainte-Catherine et les travaux du Réseau express métropolitain (REM), qui débuteront en septembre, compliqueront déjà l’accès au secteur pour les automobilistes dans les prochains mois.

C’est d’ailleurs pour mieux arrimer les travaux au centre-ville que son administration n’a pas piétonnisé la rue dès cet été. En campagne électorale, Projet Montréal s’était pourtant engagé à aménager une grande place publique sur l’avenue McGill College, entre la rue Sherbrooke et la Place Ville Marie, dès l’été 2018.

«Mais il faut dire que McGill College n’est pas très fréquentée. Il y a souvent plus de cyclistes et de piétons que d’automobilistes. Si on fait des travaux, ça aura peu de conséquences sur la circulation au centre-ville», a ensuite nuancé Valérie Plante.

La consultation débutera en septembre.

La Ville compte amorcer les travaux dès l’année prochaine.