Nouveaux tarifs d’Hydro : des illusions?

Nouvelle tarification « dynamique » d’Hydro-Québec

Fin juillet 2018, le président d’Hydro-Québec, Éric Martel (un ancien de Bombardier sans expérience valable parachuté à la tête d’Hydro en 2015 par les libéraux) était plus qu’heureux de nous annoncer qu’Hydro veut augmenter nos tarifs résidentiels pour 2019 de « seulement » 0,8 %.

Comme s’il nous faisait une faveur alors que les tarifs très privilégiés

- aux serres, qui font pousser du cannabis;

- aux papetières qui nous vendent au gros prix (environ 12 ¢ le kilowattheure) leur électricité qu’elles produisent à l’aide de la biomasse et qui en rachètent d’Hydro-Québec à environ 3 ¢ à 4 ¢ le kWh;

- aux hébergeurs de données qui ne créent pas d’emploi ou si peu, comme les alumineries polluantes d’ailleurs

- aux minières et aussi à la Cimenterie McInnis

ne cessent de baisser chaque année.

Gros tarifs pour les résidences et petits tarifs pour les compagnies

Hydro-Québec appartient à la population québécoise, qui a eu le courage de la nationaliser dans les années soixante, alors propriété de compagnies étrangères, même si le patronat s’y opposait farouchement. Hélas, depuis au moins trente ans, ces mêmes Québécois sont dépossédés de leur joyau public par leurs propres élus qui se comportent en véritables larbins au service des affairistes. Ça fait que les Québécois paient aujourd’hui le gros tarif, soit environ 17 ¢ le kWh (incluant la TPS-TVQ, la redevance mensuelle et l’impôt) sur le revenu. Pour l’individu, l’électricité n’est pas déductible d’impôt, ce qui veut dire qu’il doit payer ses impôts puis après son électricité (un peu comme un voyage dans le sud) alors que le patronat et les compagnies, qui étaient contre la nationalisation, ont droit à des tarifs variant entre environ 3 ¢ à 5 ¢ le kilowattheure, qui reviennent net à encore moins cher, car l’électricité est pour eux déductible d’impôts sur le revenu et ils n’ont pas à payer la TPS-TVQ, contrairement aux ménages.

Des milliards de dollars en tarifs privilégiés

Hydro-Québec paie environ 12 ¢ le kWh pour de l’énergie éolienne privée dont elle n’a pas besoin, elle qui sera en gros surplus d’électricité jusqu’en 2027 minimum. Cela coûte des milliards de dollars aux Québécois et au gouvernement que nous a dit récemment la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. Et c’est ici au Québec que le gouvernement et les contribuables paient l’éolien privé le plus cher en Amérique du Nord. Et qui paie pour ces folies très douteuses puisque : « Énergie éolienne. Les grands consommateurs ne veulent pas payer » (La Presse, 11 mai 2013). Et le PLQ qui continue dans son délire à acheter toujours plus d’éolien privé malgré tout : « Un parc (un nouveau) éolien (privé) à 3 M$ par emploi créé par année pendant 25 ans » (Le Journal de Montréal, 19 juillet 2018). Bravo à la CAQ, au PQ et à Québec solidaire qui veulent mettre fin à ce cirque. Tenez, juste pour vous en passant : « Marijuana. Le Québec, terre promise des producteurs. Les bas tarifs de l’électricité attirent les promoteurs (disons les faiseux) de l’extérieur, notamment de l’Ontario » (Le Devoir, 16 février 2017). Je vous l’ai dit : gros tarifs résidentiels et petits tarifs corporatifs s’assimilent à un abus et à une usurpation de biens publics.

Le juste tarif résidentiel à « gros max » 5 ¢ le kWh

Les coûts de production du bloc patrimonial (puissance produite par Hydro-Québec elle-même au moment de la nationalisation et peu après avec la Baie-James, la Manic, etc.) sont d’environ 2 ¢ le kWh. Donc si le tarif résidentiel était fixé entre 4 ¢ et 5 ¢ le kWh, Hydro-Québec engrangerait encore des milliards de dollars en profits. Aille, la direction d’Hydro-Québec ne cesse de nous répéter, en nous prenant pour des andouilles, que l’exportation d’électricité aux États-Unis est très rentable pour Hydro-Québec et lui rapporte plusieurs millions de dollars chaque année. Si c’est si payant d’exporter de l’électricité à environ 4 ¢ le kWh et d’en vendre aussi à ce prix aux hébergeurs de données informatiques, pourquoi ça ne serait pas aussi payant de le vendre à ce tarif aux contribuables québécois qui sont les vrais propriétaires de cet instrument collectif que nos élus asservis ont détourné de sa véritable mission? Ah oui, Hydro a tellement d’électricité qu’elle paie 120 millions $ par année à la multinationale TransCanada pour la tenir fermée en tout temps : « Centrale au gaz naturel de Bécancour. 2 milliards pour une centrale fermée » (Le Devoir, 11 janvier 2016). D’après vous, à qui Hydro refile le « bill » de la centrale de TransCanada?

Le vrai prix

Quoiqu’en disent les spécialistes et les universitaires de service, le vrai prix de l’électricité repose sur ce qu’il nous en coûte pour la produire et rien d’autre. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Mais, qu’à cela ne tienne, les pseudo-experts franchisés, souvent des universitaires, vont essayer de vous faire accroire que le véritable prix auquel Hydro-Québec doit établir sa tarification résidentielle est celui fondé sur le prétendu « marché ». Faites-moi rire! Le prix du marché est souvent celui fixé par des spéculateurs et par des oligopoles ou des monopoles privés comme les pétrolières, les banques et les pharmaceutiques. Marché mon œil! Et si, selon ces sbires, le tarif résidentiel devrait être fonction du prix du « marché », pourquoi ne pas l’appliquer aussi pour les tarifs fixés aux compagnies selon le principe de l’utilisateur-payeur qu’ils affectionnent tant?

Parlons retombées économiques et création de richesses

Tous les tarifs ridiculement bas facturés aux compagnies sont fondés uniquement sur des dogmes et sur des prétentions ridicules formulées par des lobbyistes. Je mets au défi le gouvernement libéral de publier les études indépendantes qui ont justifié les tarifs bonbons d’électricité aux centaines de compagnies. Sortez-moi donc, juste pour voir, les études justifiant l’achat au gros prix d’énergie éolienne privée que l’on n’a pas besoin? Montrez donc les analyses économiques objectives qui vous ont autorisé à céder l’éolien au privé plutôt que d’avoir recouru à Hydro-Québec?

Au moment d’investir, tout le monde effectue une analyse comparative entre plusieurs alternatives afin de retenir le projet le plus rentable. Où sont donc les analyses comparatives du gouvernement du Québec dans les projets d’Hydro-Québec? Pourtant, faire des analyses comparatives c’est la première chose que l’on enseigne à nos étudiants au baccalauréat en comptabilité. Pourtant, non, les politiciens n’en ont pas.

Oui ramener les tarifs résidentiels à environ 5 ¢ le kWh stimulerait grandement l’économie en laissant plus d’argent dans les poches des contribuables au lieu de le dépenser dans des achats d’électricité inutiles ou d’accorder des tarifs ridiculement bas à des grosses compagnies qui ne créent que quelques emplois et qui polluent beaucoup. Ben, les gouvernements, pour justifier leurs baisses d’impôts sur le revenu qui profitent surtout aux plus riches, ne vous disent-ils pas que cela va stimuler l’économie, créer de la richesse collective et des emplois et enrichir les contribuables? Alors, ça doit être aussi vrai dans le cas de baisses de tarifs d’électricité?

Pour finir, un autre gadget d’Hydro : Soyez « dynamiques »

En périodes de pointe et de grands froids, Hydro veut créer (allô innovation) une tarification dite « dynamique » qui va surtout bénéficier aux moins fortunés qu’ils vous disent sans rire, par laquelle le client sera cordialement invité à diminuer sa consommation d’électricité aux heures de pointe (matins et débuts de soirée) facturées au très gros prix afin de plutôt l’augmenter lors des heures plus tranquilles comme la nuit et dans la journée. Une autre façon de se moquer des gens à revenus modestes pour supposément les « responsabiliser » (plutôt les culpabiliser).

Ben oui, afin d’économiser sur votre facture d’électricité, gens du peuple, Hydro vous recommande de vous doucher et de faire votre lavage la nuit. Et comme l’avait suggéré l’ex-ministre libéral, le regretté Claude Béchard : « Baisser le thermostat et ouvrez les rideaux ». Tiens, moi je vous recommande de dormir tout habillé (sortez vos combines) et de vous coucher plusieurs dans le même lit afin de vous réchauffer mutuellement. Et surtout, dormez tous dans la même pièce. Jamais au grand jamais dans des pièces séparées. Êtes-vous fous? Vous ne voulez pas bénéficier d’économies « substantielles » de 13 piastres par année? C’est ce que les clients ont économisé il y a environ 10 ans lors d’un projet-pilote sur la tarification dynamique... (« La Vérif : la tarification variable d’électricité, une solution pour modifier votre consommation? », Radio-Canada, 26 avril 2018).

Pendant que les futés dirigeants d’Hydro-Québec donnent leurs conseils humanistes à la plèbe, ont-ils pensé à en donner aussi aux compagnies qui profitent de petits tarifs afin qu’elles réduisent leur consommation d’électricité en périodes de pointe? J’espère que leurs bienveillantes et chaleureuses suggestions ne s’appliquent pas uniquement qu’aux gens du peuple?

Une question me turlupine : est-ce que le PDG d’Hydro, Éric Martel, va souscrire à la tarification dynamique pour se responsabiliser et ainsi devenir un client « collaboratif »? Car « Au bout de l’hiver, selon le nombre de périodes critiques et d’efforts qu’il aura faits [le consommateur] pourrait sauver de 30 $ à 150 $ sur sa facture, a expliqué en entrevue au Québec Matin le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. C’est quand même pas mal » (« Hydro-Québec : des économiques à prévoir pour les clients “collaboratifs”, Journal de Montréal, 28 juillet 2018).