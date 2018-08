Plus de vélos au cimetière

Même moi, je possède un vélo. Une superbe machine trafiquée par mon chéri pour la rendre meilleure et plus belle. Mais quand j’habitais Montréal, je ne le prenais pas souvent. J’avais trop peur d’y laisser ma peau.

Pour négocier les nids-de-poule, les risques d’emportage, les camions et surtout les excités de la bécane qui croient s’entraîner pour le Tour de France sur les pistes cyclables de Montréal, il faut des nerfs d’acier.

Or, les miens sont usés à la corde. J’ai cessé de rouler à deux roues après une expérience de face à face avec la mort un dimanche matin sur la piste qui longe la Rivière-des-Prairies à Ahuntsic. Un peloton de cyclistes aux maillots couverts de logos de multinationales européennes et autres banques du Qatar a foncé sur nous, forçant les enfants, les familles et les cyclistes du dimanche à se jeter hors de la piste, pour ne pas être frappés de plein fouet par des fous qui criaient : « Tassez-vous, on n’arrête pas ».

Bonne décision

J’ai compris ce jour-là que les cyclistes n’étaient pas créés égaux. Il y a des gens qui se baladent à vélo, des gens qui se déplacent à vélo pour aller du point A au point B et ceux qui s’entraînent à vélo. Toute cohabitation est impossible.

La décision du cimetière Mont-Royal d’interdire les vélos depuis hier, parce que des fous de la vitesse ne respectent pas les consignes, en fâche plusieurs. Comme l’interdiction de vélos au voisin cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

L’administration Plante s’est pliée au désir du lobby du vélo et va réserver le Mont-Royal au complet aux cyclistes athlètes. J’espère que la Ville n’aura pas gain de cause dans les cimetières, à moins d’interdire les séances d’entraînement. Et encore.

Les aspirants au Tour de France ont été souvent avertis. Tant pis pour eux, triste pour nous.