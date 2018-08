Post-vacances de la construction : place au bien-être!

Après des vacances de la construction bien méritées et bien arrosées, j’ai tendance à revenir à mes bonnes vieilles habitudes santé! Je me remets aux gym, car j’ai mangé trop de lobster rolls et de burgers dans le Maine. Je laisse aussi tomber le vin (pas complètement quand même) pour le remplacer par des jus verts et du thé. Et surtout, je découvre des restaurants qui me comblent de vitamines et de bonheur. Jus verts, bouffe végé et centre sportif sont au rendez-vous ce week-end! Voici donc trois suggestions de sorties et de trucs pour laisser place au bien-être!

MANGER : Invitation V s’installe dans le Vieux-Montréal

Photo courtoisie

Du Plateau au Vieux-Montréal, le bistro végétalien Invitation V impressionne encore les plus sceptiques des carnivores. D’abord, son emplacement sur la rue Saint-Jacques ne facilite pas le stationnement, mais son décor chaleureux avec sa mezzanine, nous donne le goût d’y passer des heures. Au fait, la nourriture nous donne également le goût d’y rester des heures! Je ne suis pas végétarienne et encore moins végétalienne, mais le menu d’Invitation V m’a séduit. Avec l’été chaud qu’on connaît, on adore les plats colorés composés uniquement d’aliments frais, locaux et biologiques. J’ai été conquise par l’entrée de laitue Boston grillée avec salsa aux tomates et crème chipotle. Comme assiette de résistance, le bol Vietnamien a été rassasiant, avec ses nouilles de riz, salade, légumes marinés, rouleau printanier frit avec tofu grillé et sauce vietnamienne. C’était délicieux! Les amateurs de burgers sauront aussi satisfaits avec les burgers aux champignons, aux pois chiches et le burger mexicain. Finalement, les prix sont plus que raisonnables et la carte offre aussi plusieurs choix de vins et de bières. (201 rue Saint-Jacques, Montréal)

BOIRE : Smoothies bowl et jus maison comme au bistro

Photo courtoisie

Fini les dépenses dans les bistros et les cafés pour un bon smoothie... J’étais du genre à dépenser 5 à 8 dollars pour mon bol de smoothie préféré, au nombre de trois à cinq fois semaine et voyant les dépenses exagérées, j’ai demandé à ma famille pour mon anniversaire (qui a eu lieu le 26 juillet dernier – durant les vacances de la construction) un mélangeur Vitamix pour la maison...Cet appareil fait presque tout, (même le lait d’amande), mais le plus important pour moi était de créer mes propres bols d’açaï avec chou frisé, banane, bleuets et poudre de thé matcha, mes jus verts santé et mes boissons fouettées protéinées, après le gym. Bref, c’est chouette de sauver des sous, lorsqu’on peut tout faire soi-même, non ?! (Disponibles sur le vitamix.com et divers détaillants au Québec)

SORTIR : Machina – Un nouveau centre de remise en forme dans le Mile-End

Photo courtoisie

La saison estivale, la plage et la piscine nous donnent le goût de garder la forme. Justement, le nouveau centre Machina, situé dans le quartier Mile-End, propose tout ce dont vous avez besoin pour une meilleure santé. C’est à la fois une clinique santé, un centre d’entraînement et un restaurant-épicerie (qui ouvrira ses portes sous peu et qui offre un bar à jus et des plats santé déjà préparés). Je participe souvent aux divers 40 cours offerts par semaine, qui combinent l’entraînement en circuit, les sports de combat, les arts martiaux, le yoga et la méditation. D’ailleurs, tous les entraîneurs qui y travaillent sont des professionnels qui ont déjà collaboré avec des athlètes de haut niveau. De plus, ils sont tous très gentils! Faites-en l’essai avant l’abonnement, car même si j’adore l’endroit, je dois avouer que ce n’est pas donné! (5455 rue Casgrain, Montréal)