Pour le mieux-être des bélugas

Vous avez raison, Luc C., on peut, par exemple, dédier (consacrer) sa vie à une cause ou dédier une œuvre à quelqu’un, mais, comme le remarquait une lectrice, C. Champigny, l’emploi du vocable « dédié » tend à s’étendre inutilement sous l’influence de l’anglais dedicated. Albert n’est pas un employé « dédié », mais un employé dévoué, et ses patrons n’ont pas organisé une réunion « dédiée » aux directeurs, mais une réunion à l’intention des directeurs ou réservée aux directeurs. Le verbe français « dédier » et le verbe anglais « to dedicate » ont la même signification dans le sens de consacrer sa vie à une cause ou d’offrir quelque chose en hommage à quelqu’un... Ex. : Coralie a dédié son dernier ouvrage animalier à son père, qui a consacré sa vie à la défense des bélugas. Mais peut-on dire que la SPCA est « dédiée » au mieux-être animalier ? demandait récemment une lectrice. Ce serait un anglicisme. Il faut substituer le verbe vouer à dédier : la SPCA est vouée au mieux-être des animaux.