Qui sont ces travailleurs autonomes ?

Anne B-Godbout — 37e AVENUE

À quoi ressemble le travailleur autonome en 2017 ? De plus en plus de Québécois font le choix de se lancer à leur compte et y trouvent le bonheur. Portrait de ces travailleurs non traditionnels.

« Il est certain que c’est une option qui est de plus en plus considérée, surtout pour les parents qui y voient une bonne façon de concilier travail et famille sans contrarier leur employeur, explique Claude Chagnon, conseillère en ressources humaines. De plus, grâce aux réseaux sociaux, il est plus facile pour ceux qui se lancent en affaires de profiter d’une bonne visibilité à faible coût. »

La flexibilité

D’après une étude américaine de 2015, commandée par le syndicat des travailleurs autonomes (Freelancers Union) et Upwork, la plupart des travailleurs se disent ravis par la flexibilité qu’offre ce mode de vie, tant sur le plan de l’horaire que celui du choix du lieu de travail. Et un fait particulièrement intéressant qui ressort de cette étude est que 60 % des travailleurs autonomes américains gagnent plus d’argent maintenant que lorsqu’ils occupaient un emploi plus traditionnel.

Savoir se vendre

Claude Chagnon observe que ceux qui osent se lancer dans ce mode de vie sont souvent des gens ayant plusieurs années d’expérience et un bon réseau. Évidemment, les travailleurs autonomes doivent s’assurer d’avoir un coussin financier pour pouvoir passer à travers les imprévus et les creux financiers survenant parfois entre deux contrats.