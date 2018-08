Travailler dans un café : des règles de base souvent oubliées

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Les cafés sont des lieux privilégiés par les professionnels voulant sortir de leur espace habituel quelques heures tout en continuant à travailler. Toutefois, chaque visiteur doit respecter certaines civilités de base, quitte à louer un espace ponctuel !

Sur le blogue lindsayolson.com, la professionnelle en relations publiques Alison Kenney a regroupé quelques conseils en matière de « cafétiquette ». Elle recommande notamment de consommer une boisson ou de la nourriture dans le café et non d’apporter son sandwich de l’extérieur. Nous sommes dans un commerce, après tout ! Il faut aussi éviter de monopoliser les prises électriques et de télécharger des fichiers lourds qui utilisent beaucoup de bande passante et ralentissent ainsi la vitesse du réseau wifi pour les autres clients.

Pour les travailleurs autonomes qui souhaitent pouvoir s’étaler à leur aise, se déchausser sans gêne ou passer leurs appels sans déranger les autres, il est aujourd’hui possible de louer un bureau à l’heure. Grâce à Breather, un système de location d’espaces de travail fondé par le pigiste Julien Smith, on peut réserver une petite salle tranquille grâce à l’application du même nom. Plus d’une trentaine de bureaux sont actuellement disponibles à Montréal à partir de 20 $ l’heure, internet compris.