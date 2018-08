Un bar ouvre à Montréal et le nom risque de faire jaser

Le centre-ville de Montréal accueille un tout nouveau bar qui risque de faire beaucoup jaser au cours des prochains jours... La Grosse a ouvert ses portes le 1er août dernier, au 2071 rue Sainte-Catherine Ouest.

Les propiétaires de ce nouvel établissement n’ont peut-être pas entendu parler du restaurant «La P’tite Grosse» qui avait fermé ses portes seulement quelques mois après son ouverture. Disons que ça n’avait pas été long avant que plusieurs personnes s’insurgent contre le nom de l'établissement qui était perçu comme étant dénigrant envers le corps de la femme.

Ici, avec le nom La Grosse, on comprend bien que ce dernier fait référence à la taille d'une bouteille de bière, une bonne vieille quille comme certains préfèrent l'appeler. Or, il est difficile de ne pas penser également au corps de la femme ou encore de la taille du membre masculin, surtout avec une image de couverture montrant une femme qui boit une (petite) bière, avec un regard aguicheur et la mention «Moi aussi j’aime La Grosse»...

capture d'écran page Facebook de La Grosse

Et que dire de la description de la seule image Instagram du bar à ce jour : «Quel[le] grosse préfères-tu? ___ Do you like a big one?».

capture d'écran page Instagram La Grosse

Que pensez-vous du nom du nouvel établissement?

Sondage Ishhhh, c'est non! C'est quoi le problème? Partagez votre résultat sur Facebook

Dans tous les cas, pour ceux et celles qui voudront participer aux soirées d’ouverture de l’établissement, c’est ce week-end que ça se passe. Les 100 premiers clients de l’endroit recevront une consommation gratuite (une grosse peut-être?).

La Grosse

2071 rue Sainte-Catherine Ouest

Pour être au courant des ouvertures et fermetures des établissements, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!