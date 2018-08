Une succursale située près d’un cégep à Québec

Les emplacements de près de la moitié des locaux de la Société québécoise du cannabis qui ouvriront en octobre sont connus avec l’annonce jeudi de trois nouvelles succursales à Mirabel, Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec.

Aucune boutique de ce type n’avait été annoncée jusqu’ici à Mirabel et Saint-Jean-sur-Richelieu. Les succursales situées au 13421, boulevard Curé-Labelle et au 174, boulevard Saint-Luc seront donc les premières.

En ce qui concerne Québec, en revanche, la succursale du 2491, chemin Sainte-Foy s’ajoute à celle déjà annoncée il y a une quinzaine de jours, rue Bouvier.

Son emplacement fait déjà débat, puisque le local choisi est situé à proximité du Cégep de Sainte-Foy et de l’Université Laval.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole de la Société des alcools du Québec (dont la SQDC est une filiale) rappelle que la loi impose une distance minimum de 250 mètres uniquement en ce qui concerne les établissements scolaires primaires et secondaires.

« La SQDC est très encadrée dans sa manière de faire des affaires, précise-t-il. Les mineurs n’auront pas accès à ces succursales. Il y aura un agent de sécurité à l’entrée qui va vérifier l’identité des gens. »

Réglementations

M. Gaudreault ajoute que les produits mis en vente par la SQDC ne pourront être visibles de l’extérieur.

Photo tirée de LinkedIn Mathieu Gaudreault

Porte-parole SAQ

« Il y a un paquet de réglementations qui encadrent la vente et la distribution de ces produits-là et on devra les respecter », assure-t-il.

« Maintenant, c’est sûr qu’on doit s’installer près des artères commerciales pour offrir le produit à la clientèle. »

À Lévis, l’emplacement choisi, dans une zone commerciale en bordure d’autoroute semble plus consensuel.

La gérante du magasin Lunettes-Dépôt situé à proximité de la future succursale, Julie Savard, accueille même à bras ouverts son nouveau voisin.

« On en a discuté avec l’équipe, mais moi ça ne me dérange pas vraiment, affirme-t-elle. Ça pourrait même nous apporter un regain de clientèle, car les consommateurs sont des gens comme tout le monde qui ont besoin de lunettes. »

« Des fois, quand on prend ces affaires-là, on voit même moins bien », rajoute-t-elle à la blague.

L’annonce de jeudi porte le nombre de succursales de la SQDC connues à neuf, réparties dans huit municipalités.

La SQDC prévoit en tout une vingtaine d’ouvertures le 17 octobre prochain, jour à partir duquel la légalisation du pot prendra effet.

La Ville de Québec compte déjà deux succursales et celle de Montréal devrait à terme en abriter quatre.

Les succursales de la Société québécoise du cannabis