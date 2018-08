[VIDÉO] Kim Kardashian pète une coche à Kourtney et ce n’est pas joli

Kourtney Kardashian ne semblait pas très emballée par la séance photo pour la carte de Noël des Kardashian et sa sœur, Kim, a complètement grimpé dans les rideaux.

On a eu droit à cette scène grâce à de nouvelles images provenant de la 15e saison de leur émission de téléréalité Keeping Up with the Kardashians (L’incroyable famille Kardashian).

Tout a commencé quand Kourtney a indiqué qu’elle ne travaillait pas après 16 h, même si cela causait un conflit d’horaire avec ses sœurs pour la séance photo, comme l’a rapporté le Sun.

Il n’en a pas fallu plus pour que Kim explose.

«Personne ne te veut dans la maudite séance photo. Fous le camp, je l’organise. J’organise la séance photo et nous ne voulons pas de toi», a-t-elle affirmé, visiblement en colère.

«J’ai déjà dit ce matin que ça ne me dérangeait pas d’être là», a répliqué Kourtney.

Même leur mère, Kris Jenner, a traité Kourtney d’«énervante».

Et non, Kim ne s'est pas arrêté là.

«Peut-être que si tu étais passionnée par une entreprise qui t’appartient, tu comprendrais ce que cela prend pour diriger une compagnie. Mais, tu n’en as pas alors arrête d’agir comme si tu savais de quoi je parle», a-t-elle déclaré à sa sœur ainée.

Ouf, les couteaux volent bas!