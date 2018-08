Comme n’importe qui d’autre, un enfant peut recevoir un héritage. Mais il ne peut pas gérer l’argent et les biens de cet héritage tant qu’il n’a pas atteint sa majorité. Plusieurs règles s’appliquent alors, prévues soit par le testament du défunt, soit par la loi s’il n’y en a pas.

Votre enfant peut recevoir un héritage de différentes personnes, que ce soit un grand-parent, une tante ou un oncle, ou même son autre parent. Dans ces cas, votre rôle dans la gestion de son héritage varie selon la situation :

1. Il n’y a pas de testament

Dans ce cas, les parents ou le parent survivant ont la charge d’administrer l’argent de l’enfant et d’entretenir ses biens jusqu’à sa majorité.

2. Le testament prévoit le mode d’administration

Un testament peut à la fois prévoir un héritage et qui l’administrera à la place de l’enfant mineur. Par exemple :

Une société de fiducie

Le liquidateur, c’est-à-dire la personne chargée de régler la succession du défunt.

Dans ces deux cas, en tant que parent, vous n’êtes pas responsable de l’administration des biens. Par contre, vous devez intervenir si vous pensez que l’administrateur fait mal son travail.

3. Le testament ne prévoit pas l’administration

Un testament peut prévoir de laisser un héritage à un enfant mineur, sans prévoir de conditions ou de mode d’administration. Dans ce cas, c’est encore les parents ou le parent survivant qui ont la charge d’administrer l’héritage jusqu’à la majorité de l’enfant.

Dans chaque cas, si l’héritage est de 25 000 $ ou plus, il doit être déclaré au Curateur public, et un conseil de tutelle est mis en place pour superviser les gestes posés.

Les pouvoirs du tuteur

Si un malheur arrive et que vous et votre conjoint décédez, c’est au tuteur de votre enfant d’administrer l’héritage. Vous pouvez désigner ce tuteur dans votre testament, votre mandat de protection ou dans une déclaration déposée au Curateur public. Si vous n’avez jamais désigné de tuteur, tout adulte intéressé et capable d’assumer cette responsabilité peut en faire la demande au tribunal ou à un notaire.

Lorsqu’un tuteur autre qu’un des deux parents gère l’héritage de l’enfant, un conseil de tutelle est mis en place, même si l’héritage est de moins de 25 000 $.

Votre rôle d’administrateur

L’administrateur de la succession d’un mineur ne peut pas faire ce qu’il veut, même si c’est vous, parent, qui en avez la charge ! Vous avez notamment l’obligation de :

Placer les intérêts de l’enfant avant les vôtres.

Agir avec prudence.

Faire des placements présumés sûrs (sauf si le testament vous autorise à placer l’argent comme bon vous semble).

Vous ne devez jamais utiliser l’héritage de votre enfant pour votre propre profit. En tant que parent, vous ne pouvez pas non plus l’utiliser pour payer les études ou les besoins essentiels de l’enfant (nourriture, vêtements...), sauf si vos moyens financiers ne permettent pas d’assumer tous ces coûts.

Vous agissez comme un héritier

En tant que parent, votre rôle est aussi de représenter votre enfant à titre d’héritier. Vous devrez donc prendre certaines décisions à sa place, par exemple nommer un liquidateur avec les autres héritiers si le testament ne le prévoit pas.