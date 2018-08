Le cinéaste Roland Emmerich, à qui on doit Le jour de l’indépendance et Maison-Blanche en péril a choisi la métropole pour installer le plateau de son prochain film. Il dirigera Woody Harrelson, Mandy Moore et Luke Evans lors du tournage de la mégaproduction Midway, prévu à Montréal à l’automne.

Roland Emmerich et son équipe poseront leurs valises à Montréal le 25 septembre, où ils demeureront jusqu’au 7 décembre, a appris Le Journal. Ils s’installeront dans les studios MELS pour y tourner le drame historique Midway tout l’automne.

Cette fois-ci, le cinéaste allemand s’inspirera de la Deuxième Guerre mondiale pour en mettre plein la vue. Le film mettra en scène la bataille de Midway qui a opposé les États-Unis et le Japon dans les îles du même nom, situées au cœur de l’océan Pacifique, en 1942.

On y découvrira ainsi l’histoire, et les exploits, des soldats et aviateurs ayant tenté de renverser le cours de l’histoire lors de cet affrontement naval.

Il s’agira du quatrième tournage de Roland Emmerich dans la métropole, après Stonewall (2015), Maison-Blanche en péril (2013) et Le jour d’après (2004).

Photo WENN

Trio de stars

En plus de son cinéaste, Midway permettra également à Woody Harrelson et Luke Evans de renouer avec la métropole.

Le premier y a passé une bonne partie de l’été 2017 sur le plateau du drame biographique The Glass Castle aux côtés de Brie Larson et Naomi Watts.

Le second a quant à lui participé au tournage de la comédie Murder Mystery, mettant également en vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler, qui s’est terminé à Montréal récemment. Il avait aussi visité la ville à l’automne 2010 pour les besoins du film Immortals avec Henry Cavill et Mickey Rourke.

La chanteuse et actrice Mandy Moore en sera pour sa part à son tout premier plateau en sol montréalais. D’autres noms devraient également s’ajouter à la distribution dans les prochaines semaines.

Aucune date de sortie n’a encore été avancée pour Midway.

D’autres tournages à Montréal

Pet Sematary : La nouvelle adaptation de l’œuvre de Stephen King est en tournage à Montréal jusqu’au 10 août. Le film met en vedette John Lithgow, Amy Seimetz et Jason Clarke.

X-Men : Dark Phoenix : Les mutants de la célèbre saga hollywoodienne sont attendus à la fin du mois pour le tournage de scènes additionnelles.

Flarsky : L’équipe de la comédie américaine devrait également passer quelque temps dans les studios MELS à partir de la fin du mois pour de nouvelles scènes. On ne sait toutefois pas si les têtes d’affiche Seth Rogen et Charlize Theron seront dépêchées en ville.