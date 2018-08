6 endroits trop beaux où prendre les plus belles photos Instagram sur le site d’Osheaga

Osheaga est peut-être un festival de musique, mais la mode y tient une place particulière. Pas de doute, les festivaliers sont nombreux à magasiner leur look durant des semaines avant Osheaga et ils souhaitent à tout prix les montrer sur les réseaux sociaux.

Ne reculant devant rien, l’équipe de Silo 57 a décidé de vous dénicher les meilleurs endroits où prendre des photos de votre look sur le site d’Osheaga!

1. Ces espaces colorés fabriqués spécifiquement pour les adeptes de photos

Ariane Labrèche

Cette année, Osheaga a mis de l'avant des espaces pour les adeptes des selfies. On en retrouve un peu partout sur le site! Ouvrez l'oeil!

Cette structure gonflable près de la scène de la rivière

Ariane Labrèche

Imaginez une pose fashion, un beau look, un «smile with your eyes».

2. Devant la grande roue

Ariane Labrèche

Un classique indémodable!

3. Dans ce bassin de bulles (pas loin de la scène verte)

Ariane Labrèche

Pour une magnifique photo ou un «boomerang» réussi, c’est l’endroit parfait!

4. Près de cette structure rouge

Ariane Labrèche

Notre «mannequin» était très à l’aise. Vous pouvez certainement faire mieux!

5. Devant ce kiosque rétro

Ariane Labrèche

Ce charmant kiosque rétro se trouve à l’entrée du site. Impossible de le manquer.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et dans les environs (si vous n'êtes à Osheaga ce week-end), suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!