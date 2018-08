CARLE, Diane (née Plante)



Au Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 1er août 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Diane Plante Carle.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Johanne (Gordon) et Alain (Manon), ses quatre petits-enfants Zoé, Sarah-Jeanne, Annie et Alex ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 8 août de 14h à 17h et de 19h à 21h au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNYUne réunion de prières aura lieu ce jour même à 20h30 au salon.