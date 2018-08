LALUMIÈRE, Robert



À Laval, le 31 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Robert Lalumière.Outre son épouse Louisette, il laisse dans le deuil ses fils Yves, Michel (Nathalie) et Benoît (Julie), ses petits-enfants Chloé, Nicolas, Hugo et Maxime ainsi que ses deux soeurs Hélène et Huguette.La famille recevra les condoléances le lundi 6 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h en la:Une cérémonie hommage aura lieu à 21h en la chapelle de la résidence funéraire.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.