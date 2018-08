7 choses (pas si) incroyables qui se sont passées durant la première journée d’Osheaga

Ça y est. La 13e édition d’Osheaga est lancée au parc Jean-Drapeau et les festivaliers sont nombreux! Ça sent la bière et l’humidité...

Si vous n’avez pas eu la chance d’assister à cette première journée de festival, voici 7 choses qui se sont produites!

1. Matt Holubowski a lancé les festivités

Une publication partagée par osheaga (@osheaga) le 3 Août 2018 à 11 :20 PDT

L’ex-participant de La Voix, Matt Holubowski a lancé (ou presque) les festivités avec son spectacle en début de journée. Un magnifique moment.

2. René-Charles Angélil était là

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@rcangelil) le 3 Août 2018 à 2 :43 PDT

Le fils prodige de Céline (aka Big Tip) a partagé une photo de lui sur le site d’Osheaga. Plusieurs indices nous laissaient croire qu’il serait sur place étant donné qu’il est un amateur de rap.

3. Le sac banane est la nouvelle couronne de fleurs

Une publication partagée par Alexandre Turcotte (@icarea) le 3 Août 2018 à 3 :35 PDT

Certainement l’accessoire clé du moment, le sac banane était partout. PARTOUT.

4. Les musiciens de St-Vincent portaient des masques de couleur peau

Une publication partagée par Odessa (@odessamoll) le 3 Août 2018 à 3 :45 PDT

Pas besoin de vous dire qu’ils ont dû avoir pas mal chaud au visage!

5. Portugal The Man reprend «Another Brick In The Wall» de Pink Floyd

Une publication partagée par osheaga (@osheaga) le 3 Août 2018 à 3 :47 PDT

Durant leur prestation, le groupe Portugal The Man en a profité pour mixer une de leurs chansons avec le succès de Pink Floyd. Un moment dont les festivaliers se souviendonent longtemps.

6. Jay Du Temple portait des Crocs

Une publication partagée par Jay Du Temple (@jaydutemple) le 3 Août 2018 à 1 :46 PDT

Why not? Il a aussi assisté aux prestation de Matt Holubowski et de Milk & Bone si l'on se fie à ses story sur Instagram. (Il encourage les artistes locaux - Bravo!)

7. Coeur de Pirate a spotté «un selfie stick»

Dans une story sur Instagram, la chanteuse montréalaise Coeur de Pirate a filmé un jeune rebel qui utilisait son «selfie stick» malgré l'interdiction sur le site. En tout cas.

Tout comme Jay Du Temple, Coeur de Pi a elle aussi assisté au DJ set de Milk & Bone plus tôt en après-midi!

Vous n'aviez pas envie de dépenser votre paie complète pour assister à Osheaga? Pas de problème, vous n'avez qu'à suivre Silo 57 sur Instagram et Facebook! On est là pour que vous ayez l'impression d'y être!