Afghanistan: au moins 20 morts dans un attentat visant une mosquée chiite

Khost | Un double attentat-suicide dans une mosquée chiite vendredi à l’heure de la prière a fait au moins vingt morts et 50 blessés dans une province reculée de l’est de l’Afghanistan, selon un bilan encore provisoire.

Les kamikazes ont fait irruption dans le bâtiment situé à Gardez, dans la province de Paktia, près de la frontière pakistanaise, et ont ouvert le feu sur les pèlerins avant de se faire exploser, selon les autorités.

« Nous avons dénombré vingt morts et environ cinquante blessés. Toutes les victimes sont des pèlerins qui étaient rassemblés pour la prière du vendredi au moment où ils ont été fauchés » a annoncé le chef de la police provinciale, le général Raz Mohammad Mandozai.

Selon lui, « il y avait deux kamikazes. Ils ont d’abord ouvert le feu sur la foule à l’intérieur de la mosquée chiite, avant de déclencher leur charge » a rapporté le général.

De son côté, le porte-parole du gouverneur Abdullah Hasrat a annoncé dans un communiqué un total provisoire de « 25 morts et 33 blessés » insistant sur le fait que « ce bilan n’est pas définitif ».

Selon lui l’attentat s’est produit en début de prière, peu après 13H30. Il a confirmé la double explosion.

Le Dr Wilayat Khan Ahmadzai, responsable des services de santé de la province de Paktia, a évoqué « plus de 70 pèlerins morts et blessés (reçus) à l’hôpital civil de Gardez » alors que les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent.

Le périmètre de la mosquée a été entièrement bouclé par les forces de police, a-t-il ajouté.

Cette attaque n’a pas été immédiatement revendiquée.

Mais depuis deux ans la minorité chiite d’Afghanistan est régulièrement ciblée par des attentats généralement revendiqués ou attribués au groupe État islamique (ÉI). En revanche les talibans ont annoncé en juillet qu’ils ne conduiraient plus d’opération en zone urbaine si tout risque d’atteindre des civils n’était pas écarté.

L’ÉI, dont les combattants subissent de lourdes pertes sur le front militaire, confrontés aux assauts des talibans dans le nord et des armées afghane et américaine dans le nord et la province orientale du Nangarhar, multiplie les attentats.

Plus de 150 d’entre eux et leurs commandants se sont rendus aux forces afghanes en début de semaine dans la province de Jawzjan dans le nord.

La province montagneuse de Paktia, majoritairement pachtoune et tribale, est un territoire excentré et difficile d’accès, frontalier des zones tribales du Pakistan d’où vont et viennent les talibans et des membres du réseau Haqqani qui leur est affilié.