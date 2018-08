Des affiches apparues à Sherbrooke au cours de la nuit sèment l'émoi de bien des parents. On y lit qu'un homme condamné en lien avec de la pornographie juvénile habite le secteur.

«Alerte! Un pédophile dans notre quartier», peut-on lire sur des affiches qui tapissaient un quartier résidentiel du secteur Saint-Élie à Sherbrooke.

Sur ces affiches, on pouvait lire le nom d’un individu, son adresse ainsi que la mention que ce dernier avait été condamné à huit mois de prison en 2015 pour avoir possédé de la pornographie juvénile.

«Quand on a vu ça ce matin, on a rappelé les enfants et on leur a dit de ne plus aller jouer au parc tout seul», indique une mère. Plusieurs autres parents tenaient le même discours.

Bien qu’applaudie par les parents, cette démarche est illégale selon le Service de police de Sherbrooke.

«Le ou la personne qui a affiché ce message s’expose à des poursuites criminelles pour libelle diffamatoire», précise la porte-parole, Isabelle Gendron.

Au Canada, le registre des délinquants sexuels est confidentiel, justement parce que le gouvernement veut éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes.

TVA Nouvelles s'est rendu chez l'individu ciblé pour savoir s'il avait l'intention de poursuivre le ou les auteurs de cette campagne, mais on nous a refusé de nous ouvrir.

En après-midi, les affiches avaient disparu. Trop tard cependant pour éviter que le message et l'inquiétude ne se propagent.