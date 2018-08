FORGET, Ghislain



À Saint-Jérôme, le 28 juillet 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Ghislain Forget, époux de feu Rosanne Bélec.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle Forget, arrière-petits-enfants, Robert Forget, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Normand Forget (Sylvie Richard) et Benoit Forget, petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Roland Forget (Denise Cardinal), sa belle-soeur Solange Bélec ainsi que ses nièces, neveux et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Repose et sois en paix papa,salue maman!xx N.S xx400 PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔME450 438-1234